Как хорошо написать сочинение на ЕГЭ по обществознанию: советы эксперта

Секреты успешного написания сочинения по обществознанию раскрыл на первом московском педагогическом форуме доцент Кубанского государственного университета Вадим Кумпан.

По его словам, во время написания сочинения важно творчески выражать свою способность мыслить. В качестве основных критериев при оценке сочинения он назвал связность и логичность рассуждений, теоретическое обоснование тезисов и качество приводимых фактов и примеров.

"Ученику необходимо корректно сформулировать одну или несколько идей и раскрыть их с опорой на обществоведческие знания. При этом нужно привести рассуждения, выводы, понятия и теоретические положения, - сказал Кумпан. - Работать надо в системе диалога, чтобы эксперт при оценке работы понимал, что хотел сказать автор".

В частности, он отметил, что приводить в работе гипотезы не требуется, однако это может быть полезным. "Гипотеза показывает, что рассуждение присутствует и является интересным и может повлиять на оценку", - заметил Кумпан.

Так же ученый отметил, что можно пользоваться многочисленными бесплатными ресурсами. В частности, Кумпан порекомендовал обращаться к сайту Федерального института педагогических измерений, чтобы знать, по каким критериям будет оцениваться работа. А в департаменте образования и науки столицы напомнили, что столичные учащиеся могут воспользоваться множество бесплатных онлайн-ресурсов. Это самодиагностики в Московской электронной школе, в которой доступны более 5,3 тысячи учебных тренажеров. Также проект "Субботы московского выпускника", в рамках которого ведущие эксперты Московского центра качества образования в прямом эфире MOSOBR.TV разбирают решения заданий ЕГЭ и ОГЭ, а также проводят видеоконсультации по различным темам для подготовки к государственной итоговой аттестации.

Первый московский педагогический форум объединяет учителей, чтобы вместе с ними сформировать запросы и практики будущего, заложить основу новых стандартов столичного образования. За прошедшие три недели педагоги со всей России подключились к нему более 50 тысяч раз.