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Рубрика: Общество

Как хорошо написать сочинение на ЕГЭ по обществознанию: советы эксперта

Текст: Ирина Огилько
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Секреты успешного написания сочинения по обществознанию раскрыл на первом московском педагогическом форуме доцент Кубанского государственного университета Вадим Кумпан.

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По его словам, во время написания сочинения важно творчески выражать свою способность мыслить. В качестве основных критериев при оценке сочинения он назвал связность и логичность рассуждений, теоретическое обоснование тезисов и качество приводимых фактов и примеров.

"Ученику необходимо корректно сформулировать одну или несколько идей и раскрыть их с опорой на обществоведческие знания. При этом нужно привести рассуждения, выводы, понятия и теоретические положения, - сказал Кумпан. - Работать надо в системе диалога, чтобы эксперт при оценке работы понимал, что хотел сказать автор".

В частности, он отметил, что приводить в работе гипотезы не требуется, однако это может быть полезным. "Гипотеза показывает, что рассуждение присутствует и является интересным и может повлиять на оценку", - заметил Кумпан.

Так же ученый отметил, что можно пользоваться многочисленными бесплатными ресурсами. В частности, Кумпан порекомендовал обращаться к сайту Федерального института педагогических измерений, чтобы знать, по каким критериям будет оцениваться работа. А в департаменте образования и науки столицы напомнили, что столичные учащиеся могут воспользоваться множество бесплатных онлайн-ресурсов. Это самодиагностики в Московской электронной школе, в которой доступны более 5,3 тысячи учебных тренажеров. Также проект "Субботы московского выпускника", в рамках которого ведущие эксперты Московского центра качества образования в прямом эфире MOSOBR.TV разбирают решения заданий ЕГЭ и ОГЭ, а также проводят видеоконсультации по различным темам для подготовки к государственной итоговой аттестации.

Первый московский педагогический форум объединяет учителей, чтобы вместе с ними сформировать запросы и практики будущего, заложить основу новых стандартов столичного образования. За прошедшие три недели педагоги со всей России подключились к нему более 50 тысяч раз.

Общество Образование ЕГЭ в России

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