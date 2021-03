Больших ожиданий на потепление отношений с Россией при администрации Джозефа Байдена, пожалуй, не было даже у самых закоренелых оптимистов. Но и радикальных перемен к худшему не ожидалось хотя бы потому, что, казалось, хуже уже и некуда. Тем не менее 78-летний президент США удивил.

О том, насколько в США истерия и хамство за последние годы подменили собой дипломатию и здравый смысл во всем, что касается отношений с Россией, красноречиво говорит то, что поначалу ни местные политики, ни пресса даже не придали особого внимания оскорбительным заявлениям, которые сделал Байден о президенте РФ в интервью ABC News. Будто такие слова в адрес главы государства, входящего в пятерку постоянных членов СБ ООН, это что-то в порядке вещей.

Судите сами. Газеты Politico, The New York Times, The Washington Post в заголовках своих новостей об интервью Байдена ухватились не за это, а за любимое ими детище о якобы вмешательстве России в американские выборы. CNN в большой заметке о заявлениях Байдена на несколько абзацев расписал тему "вмешательства" и лишь в конце упомянул о личном выпаде против президента России. Причем просто привел цитату, никак ее не комментируя, словно это рядовые слова. Телеканал Fox News в обзоре интервью Байдена утверждает, что тот "был в порядке, не допустил оплошностей, ненароком не запустил ядерную конфронтацию". Оскорбление в адрес президента России, судя по всему, выглядит для журналистов настолько будничным, что о нем в статье не упоминается вообще.

Резонанс эта тема приобрела только после того, как МИД России объявил о приглашении посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации в Москве, сопроводив это жестким комментарием о состоянии отношений с Вашингтоном. "Очень необычный шаг", - наконец обратили внимание на значимость темы журналисты агентства Reuters.

В отличие от Америки, в Европе нашлись те, кто посчитал хамство Байдена переходящим границы. Роланд Неллес из немецкого издания Der Spiegel считает, что "Россия слишком велика и влиятельна, чтобы исключить по крайней мере выборочное сотрудничество с ней", а потому президенту США лучше "хорошо подумать", хочет ли он конфронтации. А корреспондент немецкого телеканала Welt Штефан Шварцкопф считает, что выпады - "это уже слишком".

Антонов вылетит в Москву уже 20 марта, а когда вернется и вернется ли - вопрос пока открытый. В МИД России временных рамок не обозначили. Российское руководство, несмотря на все истерики Вашингтона последних лет, проявляло завидную выдержку и оставляло дверь для диалога открытой. Но по мере того, как в американской столице ставят новые рекорды хамства, уже и в российских внешнеполитических кругах прибывает тех, кто считает, что цепляться в этих отношениях уже не за что.

"Сонный Джо" в присущей ему ковбойской манере "с бедра" выражался так, что это наносило вред как ему лично, так и интересам Америки. Это качество, помноженное на старческий закат, - взрывоопасная смесь

Вероятно, многое в дальнейшей реакции Москвы будет определяться тем, насколько умышленной или случайной Вашингтон представит свою позицию.

Стоит отметить, что такого рода провокации со стороны американских журналистов - далеко не редкость, поэтому едва ли можно списать все на неготовность Байдена к этому вопросу. Аналогичный вопрос в 2017 году задали Дональду Трампу, который тогда парировал: "Да кругом полно убийц. Вы что, думаете, мы сами так невинны?" Либеральная пресса, конечно, тут же растерзала не поддавшегося на провокацию Трампа, обзывая его "марионеткой" Кремля.

Теперь Байден, видимо, должен был подать пример настоящей жесткости. "Байдена не обвинить в сдержанности говорить о том, что он на самом деле думает о Владимире Путине", - поощряет президента США либеральный ресурс The Daily Beast. По этим меркам в Америке мерилом эффективности внешней политики стало не содержание отношений с другими странами, а готовность нахамить в прямом эфире. К слову, "сонный Джо" давно славился ковбойской манерой "с бедра" выражаться так, что это наносило вред как ему лично, так и интересам Америки. Это качество, помноженное на старческий закат, - взрывоопасная смесь.

Наконец, насколько "случайным" был вопрос? Уже в первые недели команда Байдена оскандалилась тем, что заранее просила у журналистов вопросы для брифингов, хотя в пуле Белого дома это не принято. Может, и этот мяч был подброшен Байдену по договоренности? Телеканал Fox News обратил внимание на то, что Байден "пришел с блокнотом, готовым к тому, чтобы плодить заголовки".

Сам же президент США заявлял о готовности "наказывать" Россию там, где ее действия неугодны Америке, и сотрудничать там, где это ей выгодно. Эта обреченная на провал формула Байдену хорошо знакома. Ее безуспешно пыталась практиковать администрация Барака Обамы, и на что-то более конструктивное Вашингтон, похоже, пока не способен.

Во-первых, в Москве давали понять, что готовы к диалогу только на равных, а заявления Байдена - это выстраивание отношений сверху, с позиции судьи. Мол, никуда вы от нас не денетесь, это вам же нужно. Вашингтон ведь аналогичным образом лупцует кнутом своих сателлитов, включая Украину, периодически подкидывая им пряники различных выгод от своего покровительства.

Во-вторых, для любого диалога нужно уважение, что подразумевает определенный дипломатический лексикон. Это понимали все американские президенты даже во времена "холодной войны", поэтому, как заметили в Кремле, похожих заявлений в двусторонних отношениях еще не бывало.

Даже если допустить, что Байдена просто "развели" журналисты, закономерности в его словах больше, чем случайности. Это результат и враждебного настроя к России новой администрации США, и той антироссийской истерии, которая нагнеталась в Америке последние годы, выжигая все содержание отношений и превращая их останки в разменную карту во внутриполитической грызне.

Справка "РГ"

К слову об "убийцах". В 2018 году широкий резонанс вызвала такая статистика: военная машина США сбрасывает бомбу каждые 12 минут. Или 121 бомбу ежедневно, или 44 тысячи бомб в год. И каждый новый глава Белого дома ставит рекорды на этом поприще. По статистике truthdig.com, военные Буша-младшего за восемь лет его правления сбросили 70 тысяч бомб в пяти государствах. "Пацифист" и лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама, у которого Джозеф Байден служил вице-президентом, расширил географию еще на две страны и почти в полтора раза перебомбил своего предшественника, сбросив более 100 тысяч бомб. Причем в нарушение всех мыслимых норм международного права авиаудары с санкции Белого дома регулярно наносились по территории стран, с которыми США не воюют (например, Пакистан или Сомали), и без разрешения руководства этих государств. Именно Обама поставил на поток бомбежки с боевых беспилотников США, под удары которых, как считают правозащитники, особенно часто попадает гражданское население. Обама превзошел предшественника по этому показателю более чем в 10 раз, за что военные журналисты называли его "королем беспилотников". А директора ЦРУ Эврил Хейнс при Обаме подозревали в причастности к уничтожению улик о пытках в секретных американских тюрьмах.