В России прошел первый чемпионат по бегу по шоссе. Новые тренажеры появились в спортивном клубе электромеханического завода, а студенческая ассоциация баскетбола провела отборочные турниры на гранты из федерального бюджета. Так развивается в нашей стране массовый спорт.

В этом году 25 спортивных некоммерческих организаций (НКО) получат господдержку. В рамках проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" идет конкурс на предоставление грантов. В 2020 году на них выделили 185 миллионов рублей для 25 организаций.

Среди них был Центр развития массового спорта "Марафон плюс". Деньги пошли на развитие проекта "Национальное беговое движение России".

Замруководителя его проектного офиса Игорь Блюмин рассказал, как в Москве провели первый чемпионат России по бегу по шоссе в категории Masters (опытных бегунов). В нем участвовали спортсмены из 43 регионов страны в возрасте 35 лет и старше. Несмотря на ковид, удалось провести 89 забегов и марафонов, которые собрали 55 тысяч человек. А пермский спортсмен Владимир Никитин, участник полумарафона "Моя столица" (проект "Бегом по Золотому кольцу"), побил рекорд России 24-летней давности, пробежав 21,1 километра за 1 час 1 минуту и 9 секунд.

"Мы разработали специальную интернет-платформу, - рассказывает Игорь Блюмин. - Сейчас появилась возможность создавать с помощью ИТ-инструментов клубы, формировать рейтинги. На нашей площадке зарегистрировались уже больше 500 беговых клубов из 150 городов". Провели соревнования между ними. Победило ярославское беговое сообщество "PROБег". В этом году "Марафон плюс" снова участвует в конкурсе проектов по развитию массового спорта, как и спортивные организации в Ижевске. Благодаря гранту в 2020 году удалось обновить физкультурно-спортивный клуб электромеханического завода "Купол", рассказал "РГ" заместитель гендиректора Игорь Краснов. Всероссийское спортивное общество "Трудовые резервы", которое и выиграло грант, закупило новые тренажеры и создало для заводчан специальную программу тренировок. "Они разработали методику восстановления организма после тяжелого физического труда", - пояснил Краснов.

У рабочих в Ижевске есть свой спортивный клуб, где они тренируются, не выходя с завода. Восстанавливаются после тяжелого физического труда

Ассоциация студенческого баскетбола тоже выиграла грант - более восьми миллионов. И провела 33 отборочных турнира по баскетболу 3х3 (уличный баскетбол). Победителей и призеров пригласили в Москву на суперфинал. В нем участвовали 64 команды.

По данным пресс-службы Ассоциации студенческого баскетбола, участниками турнира в общей сложности стали представители 43 регионов: более двух тысяч спортсменов, 528 команд и около 3,5 тысячи зрителей. По словам исполнительного директора ассоциации Сергея Крюкова, их опыт в организации турнира будет полезен и другим видам студенческого спорта. Спортивные бренды вузов, отмечает он, могут стать по-настоящему популярными. Социальным эффектом проекта он называет рост числа людей, занимающихся физкультурой и спортом.