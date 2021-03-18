Новости

Обстоятельства жесткой посадки самолета во Внуково проверят следователи 20:03
В Москве введен план "Перехват" после похищения ребенка 19:57
В Германии трое скончались после прививки AstraZeneca 19:54
Путин предложил Байдену провести дискуссию онлайн 19:49
Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет в Крыму в сентябре 19:31
Прокуроры выявили почти 150 тысяч нарушений в работе приставов 19:27
"Локомотив" вышел на третье место после победы над "Уфой" 19:26
Во Внуково у самолета сломалось шасси 19:24
Премьер-министр Михаил Мишустин на следующей неделе посетит Грецию 19:22
YouTube разблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым" 19:16
Путин на концерте задал вопрос о любви к России 19:15
МИД назвал агрессивными выпады журналистов ФРГ в адрес российских коллег 19:05
В работе мессенджера Telegram произошел сбой 18:49
Путин приехал на концерт в Лужниках 18:43
СК предложил госзащиту бывшей пленнице "скопинского маньяка" 18:39
Путин поставил цель для Крыма: триллион инвестиций за четыре года 18:38
У москвички отобрали машину из-за накопленных штрафов 18:32
СК: Каратель Латышского легиона СС причастен к убийствам в Жестяной Горке 18:31
Захарова: Россия много услышала от "коллективного Запада" за последние годы 18:28
На Украине назвали две причины возможного краха страны 18:25
Агентство Fitch повысило прогноз по росту экономики России 18:15
Правительство Болгарии обвинили в использовании страха как рычага управления 18:00
В столице Киргизии отменили празднование Нооруза 18:00
Путин оценил крымские стройки 17:48
Россияне отметили вклад Путина, Примакова и Шойгу в сохранение наследия СССР 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
18.03.2021 19:48
Рубрика: Спорт

Через 24 года установлен новый рекорд России

Текст: Сергей Жуков, Элина Труханова, Яна Шамаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
В России прошел первый чемпионат по бегу по шоссе. Новые тренажеры появились в спортивном клубе электромеханического завода, а студенческая ассоциация баскетбола провела отборочные турниры на гранты из федерального бюджета. Так развивается в нашей стране массовый спорт.

В этом году 25 спортивных некоммерческих организаций (НКО) получат господдержку. В рамках проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" идет конкурс на предоставление грантов. В 2020 году на них выделили 185 миллионов рублей для 25 организаций.

Фото: iStock
Налоговый вычет на спорт могут ввести для новой категории россиян

Среди них был Центр развития массового спорта "Марафон плюс". Деньги пошли на развитие проекта "Национальное беговое движение России".

Замруководителя его проектного офиса Игорь Блюмин рассказал, как в Москве провели первый чемпионат России по бегу по шоссе в категории Masters (опытных бегунов). В нем участвовали спортсмены из 43 регионов страны в возрасте 35 лет и старше. Несмотря на ковид, удалось провести 89 забегов и марафонов, которые собрали 55 тысяч человек. А пермский спортсмен Владимир Никитин, участник полумарафона "Моя столица" (проект "Бегом по Золотому кольцу"), побил рекорд России 24-летней давности, пробежав 21,1 километра за 1 час 1 минуту и 9 секунд.

"Мы разработали специальную интернет-платформу, - рассказывает Игорь Блюмин. - Сейчас появилась возможность создавать с помощью ИТ-инструментов клубы, формировать рейтинги. На нашей площадке зарегистрировались уже больше 500 беговых клубов из 150 городов". Провели соревнования между ними. Победило ярославское беговое сообщество "PROБег". В этом году "Марафон плюс" снова участвует в конкурсе проектов по развитию массового спорта, как и спортивные организации в Ижевске. Благодаря гранту в 2020 году удалось обновить физкультурно-спортивный клуб электромеханического завода "Купол", рассказал "РГ" заместитель гендиректора Игорь Краснов. Всероссийское спортивное общество "Трудовые резервы", которое и выиграло грант, закупило новые тренажеры и создало для заводчан специальную программу тренировок. "Они разработали методику восстановления организма после тяжелого физического труда", - пояснил Краснов.

У рабочих в Ижевске есть свой спортивный клуб, где они тренируются, не выходя с завода. Восстанавливаются после тяжелого физического труда

Ассоциация студенческого баскетбола тоже выиграла грант - более восьми миллионов. И провела 33 отборочных турнира по баскетболу 3х3 (уличный баскетбол). Победителей и призеров пригласили в Москву на суперфинал. В нем участвовали 64 команды.

По данным пресс-службы Ассоциации студенческого баскетбола, участниками турнира в общей сложности стали представители 43 регионов: более двух тысяч спортсменов, 528 команд и около 3,5 тысячи зрителей. По словам исполнительного директора ассоциации Сергея Крюкова, их опыт в организации турнира будет полезен и другим видам студенческого спорта. Спортивные бренды вузов, отмечает он, могут стать по-настоящему популярными. Социальным эффектом проекта он называет рост числа людей, занимающихся физкультурой и спортом.

Спорт Спортивная жизнь Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин без иронии и шуток пожелал Байдену здоровья
Ростуризм: За полдня россияне купили туры с кешбэком на 100 млн рублей
Путин поставил цель для Крыма: триллион инвестиций за четыре года
Захарова: Россия много услышала от "коллективного Запада" за последние годы
Косачев: За отзывом посла из США может последовать лишь разрыв дипотношений
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле