Западную и восточную части Ямала связала новая трасса. А на одной из самых оживленных дорог Ленобласти - Выборгском шоссе - появился инновационный пешеходный переход.

Эти и многие другие объекты появились в регионах благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". А смертность на российских автотрассах в 2020 году снизилась на 5,4 процента, упав до рекордно низкого результата в современной России.

Помните известные строчки "только вертолетом можно долететь"? До недавнего времени это было и про Ямал. Изменить ситуацию помог нацпроект. Самым большим достижением, рассказывают ямальцы, стало открытие сквозного проезда по дороге Салехард - Надым. Новая трасса связала две части Ямала - западную и восточную. У людей открылись широкие возможности, в том числе и по развитию бизнеса. Через три месяца после открытия сообщения объединились пять производителей местных экологически чистых продуктов - оленины, рыбы, северных ягод. И открыли магазин "Сделано на Ямале". "Разрешилась сразу масса проблем для жителей Ямала, - отметила замдиректора департамента АПК округа Любовь Охман.

Но здесь не только строят, но и обучают безопасному поведению на дорогах детей. В школах Салехарда ученики создают макеты дорог. Им наглядно объясняют, как надо вести себя на проезжей части, и вручают светоотражающие брелоки. В регионе, где почти всю зиму стоит полярная ночь, быть "ярким" очень важно.

Многие регионы используют на дорогах инновационные решения. В Ленинградской области на въезде в город Сертолово тестируется необычный пешеходный переход. Разметка на "зебре" представляет собой яркую лазерную проекцию. Она освещает не только сам переход, но и пешеходов на нем. Выборгское шоссе - одна из самых оживленных трасс Ленобласти. При этом 56-тысячный город разрезан этим шоссе на две части. Так что тема переходов здесь актуальна. Инновационный переход заметен в туман, дождь и снегопады.

Сейчас переход тестируется. Если технологию признают эффективной, то такие "зебры" появятся по всей области. Новинку уже начали тиражировать. В поселке Назия тоже появился небольшой проекционный переход. Для пешеходов спроецировали не только зебру, но и надпись: "Убедись в безопасности перехода".

Справка "РГ"

В 2020 году на объектах нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 83 регионах установлено более 2,6 тысячи светофоров и более 150 тысячи дорожных знаков. Обустроено более тысячи погонных метров барьерного и пешеходного ограждения, 630 тысяч - освещения.