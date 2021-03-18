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Рубрика: В мире

Канцлер Австрии предположил возврат к нормальной жизни летом

Текст: Александр Саможнев

Несмотря на высокие показатели инфицированных коронавирусом, проблемы с вакцинацией и ситуацию вокруг препарата AstraZeneca ситуация постепенно начнет выправляться, заявил Krone.TV канцлер Австрии Себастьян Курц. "Летом мы преодолеем пандемию и сможем вернуться к нормальной жизни", - оптимистично заметил политик.

Фото: AFP/ALEX HALADA
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По мнению канцлера, закупка вакцин в Европе не прошла гладко. Тем не менее, если все пойдет своим путем, все, кто захочет, получат прививку к лету. Это и послужит основой для нормализации обстановки, даст возможность проанализировать результаты борьбы с пандемией.

Курц заявил, что ситуация с поставками препаратов для вакцинирования в Евросоюзе является "совершенно неприемлемой". Были также сделаны определенные оргвыводы, в результате чего ушел в отставку министр здравоохранения. На этой неделе должно быть найдено решение на европейском уровне для получения большего объема вакцины.

Канцлер считает, что, несмотря на все новые случаи инфицирования, ситуация была "точно предсказуемой". Удалось избежать взрывного роста числа заболевших коронавирусом. Поэтому необходимо предпринять "как можно больше шагов к открытию".

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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