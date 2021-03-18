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Рубрика: В мире

Киев вводит жесткий карантин из-за коронавируса

Текст: Константин Волков

Власти Киева распорядились ужесточить карантин в украинской столице на три недели, начиная с 20 марта. Об этом 18 марта заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Фото: Pawel Supernak/EPA
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На этот срок, в частности, будут закрыты торгово-развлекательные центры и кинотеатры, а предприятия общественного питания смогут работать только на вынос.

Как заявил Кличко, выступая на брифинге, который транслировался в Youtube, "чтобы приостановить стремительное распространение болезни, комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение: с 00.00 20 марта Киев вводит жесткие карантинные ограничения. Будет запрещена работа учреждений культуры, закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, прекращена работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии".

Кроме того, несмотря на идущий сейчас Великий пост, будут запрещены богослужения в тех храмах, где нет возможности обеспечить 10 квадратных метров на одного человека. Также прекращаются массовые мероприятия, а спортивные соревнования станут проходить без зрителей. Спортзалы и салоны красоты смогут принимать посетителей только по предварительной записи.

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Фото: AP Photo/Lewis Joly
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По словам мэра, ситуация с распространением коронавируса в украинской столице сейчас напряженная, в больницах находится наибольшее число заболевших с начала пандемии. За 17 марта выявлено 1 092 случая заболевания, всего же на Украине за вчерашний день зафиксировано более 15 тысяч случаев.

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