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18.03.2021 00:51
Рубрика: Общество

Климатолог объяснил причины ускоренного потепления климата в России

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Россия расположена в единственной на всей Земле зоне, где суши больше, чем воды. Поэтому глобальное потепление здесь происходит гораздо быстрее, чем в других частях планеты. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Фото: iStock
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"Если говорить о России в целом, то климат у нас теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах. А если говорить просто об Арктической зоне РФ, то там рост температуры происходит еще быстрее - примерно в 3,5 раза", - рассказал Киселев в интервью газете "Взгляд".

Климатолог объяснил, что океан является огромным аккумулятором тепла: когда жарко, та часть тепла, которая находится в атмосфере, уходит в океан, а когда атмосфера охлаждается, часть этого тепла в океане возвращается обратно в атмосферу.

Ученый отметил, что потепление имеет как положительные, так и отрицательные факторы. С одной стороны, раньше вскрывается лед в северных Арктических морях, благодаря чему можно будет активнее использовать Северный морской путь, потепление даст возможность выращивать новые сельхозкультуры. "Но здесь есть и обратная сторона: за этими новыми культурами придут и различные вредители. Но самая большая и серьезная угроза для нас - это деградация вечной мерзлоты", - предупредил Киселев.

Косвенным фактором, по его словам, также является подъем воды в Мировом океане, что чревато затоплением низко расположенных территорий.

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