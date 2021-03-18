"Коммунисты России" предложили СМИ игнорировать "Оскар" из-за агрессии США

"Коммунисты России" предложили СМИ, в том числе телеканалам, игнорировать церемонию премии "Оскар" из-за агрессивных действий США. Об этом РИА Новости рассказал зампред ЦК партии Сергей Малинкович.

Напомним, что церемония награждения кинопремии пройдет в ночь на 26 апреля.

"Агрессивная риторика и угрозы американских чиновников в адрес России достигли совершенно неприемлемого масштаба, и нам необходимо игнорировать этот надоевший всем, насквозь политизированный и совершенно субъективный в отношении художественных достоинств "Оскар", - сказал Малинкович.

По его словам, в текущих условиях будет нелогично, если наши граждане будут умиляться этой церемонией.