Компании "МиГ" и "Сухой" объединят в корпоративный центр самолетостроения

Новый центр, отметили в Ростехе, консолидирует управление самолетными программами и другими активами Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, в состав которого войдут все авиационные конструкторские бюро", - заявили в госкорпорации, подчеркнув, что он расположится в Москве.

Ранее некоторые СМИ написали о том, что всех авиаконструкторов якобы планируется из Москвы перевести непосредственно на предприятия, производящие авиатехнику. А так как они все находятся в регионах, был риск, что инженеры не поедут туда.

В Ростехе подчеркнули, что оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. "Все конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра", - заверили в госкорпорации.

Центр разместят именно в Москве, поскольку здесь сосредоточена существующая испытательная и стендовая инфраструктура ОАК. "Перемещение авиационных конструкторских бюро в другие регионы на повестке дня не стоит", - отметили в пресс-службе Ростеха.

Все указанные решения гендиректор Ростеха Сергей Чемезов озвучил на совещании с руководством ОАК и ее ведущих инженерных центров. На нем обсуждались задачи развития авиастроения на ближайшие годы.

В Ростехе пояснили, что целями проводимых преобразований является повышение экономической устойчивости Группы ОАК, оптимизация административно-управленческого аппарата, а также снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки.

При этом проводимые преобразования лично проконтролирует Сергей Чемезов. Он намерен возглавить Совет директоров ОАК. Ранее пост главы авиационного кластера занимал экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

По словам Сергея Чемезова, системные реформы должны усовершенствовать структуру компании и решить вопросы ее финансовой устойчивости, повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов и покрыть значительные потребности России в современных воздушных судах для пассажирских перевозок. "С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить Совет директоров ОАК", - сказал гендиректор Госкорпорации Ростех.

"Структурные преобразования, программа оптимизации издержек, трансформация индустриальной модели, научно-конструкторского блока, цифровая трансформация ОАК нацелены на рост загрузки производственных мощностей и повышение производительности труда. Совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 млрд рублей", - подсчитал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

В госкорпорации рассказали, что в корпоративный Центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут". Реформа будет реализована поэтапно - в течение нескольких лет. "При этом еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками", - заключили в Ростехе.