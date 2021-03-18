Компании "МиГ" и "Сухой" объединят в корпоративный центр самолетостроения

Новости

Креативный директор оргкомитета "Токио-2020" ушел в отставку из-за скандала 10:59
Премьера продолжения "Венома" с Томом Харди вновь перенесена 10:49
"Диктаторы отдыхают": В Британии раскритиковали поправки в закон о митингах 10:45
Дорожное движение ограничили на юго-западе Москвы до 4 апреля 10:44
Благоустройство территории возле МЦД-2 "Курьяново" завершат к лету 10:39
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле 10:37
Умер актер Генри Дэрроу - Рафаэль Кастильо из "Санта-Барбары" 10:35
Видео: В Бурятии военные поразили цели из ЗРК "Бук" 10:35
Сергунина: Столичные компании смогут компенсировать до 10 миллионов рублей на обучение сотрудников 10:16
В Новгородской области задержали главу Солецкого района 10:13
Автомобиль сгорел на Фрунзенской набережной в центре Москвы 10:05
Более 20 американских штатов подали коллективный иск против Байдена 10:04
"Подводный" поезд Eurostar рискует не пережить коронавирус 10:03
В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым" 09:45
Франция и Британия прислали военную технику в Эстонию 09:29
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 09:22
К выходным в Москве похолодает до -7 градусов 09:15
В Подольске мошенник обманул знакомую на два миллиона рублей 09:14
Дело обвиняемого в убийствах бизнесмена Быкова рассмотрят присяжные 09:12
РБК сообщил о возможных сбоях в добыче самой дешевой рыбы в России 09:00
Коронавирус вышел на третье место среди причин смерти в Эстонии 08:47
В Швеции за призывы к самоубийству будут сажать в тюрьму на два года 08:42
В Самаре обрушилась несущая стена жилого двухэтажного дома 08:32
Девять человек погибли при крушении вертолета афганского спецназа 08:28
Эксперты рассказали о нетипичных способностях домашней техники 08:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта
Антонов вылетит в Москву на консультации 20 марта
18.03.2021 10:58
Рубрика: Экономика

Компании "МиГ" и "Сухой" объединят в корпоративный центр самолетостроения

Текст: Иван Петров
Российские компании "Сухой" и "МиГ" предложено слить в единую структуру - корпоративный центр самолетостроения. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Новый центр, отметили в Ростехе, консолидирует управление самолетными программами и другими активами Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, в состав которого войдут все авиационные конструкторские бюро", - заявили в госкорпорации, подчеркнув, что он расположится в Москве.

Фото: РИА Новости
Ростех: Серийный выпуск самолетов МС-21 может начаться в 2022 году

Ранее некоторые СМИ написали о том, что всех авиаконструкторов якобы планируется из Москвы перевести непосредственно на предприятия, производящие авиатехнику. А так как они все находятся в регионах, был риск, что инженеры не поедут туда.

В Ростехе подчеркнули, что оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. "Все конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра", - заверили в госкорпорации.

Центр разместят именно в Москве, поскольку здесь сосредоточена существующая испытательная и стендовая инфраструктура ОАК. "Перемещение авиационных конструкторских бюро в другие регионы на повестке дня не стоит", - отметили в пресс-службе Ростеха.

Все указанные решения гендиректор Ростеха Сергей Чемезов озвучил на совещании с руководством ОАК и ее ведущих инженерных центров. На нем обсуждались задачи развития авиастроения на ближайшие годы.

В Ростехе пояснили, что целями проводимых преобразований является повышение экономической устойчивости Группы ОАК, оптимизация административно-управленческого аппарата, а также снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки.

При этом проводимые преобразования лично проконтролирует Сергей Чемезов. Он намерен возглавить Совет директоров ОАК. Ранее пост главы авиационного кластера занимал экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

По словам Сергея Чемезова, системные реформы должны усовершенствовать структуру компании и решить вопросы ее финансовой устойчивости, повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов и покрыть значительные потребности России в современных воздушных судах для пассажирских перевозок. "С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить Совет директоров ОАК", - сказал гендиректор Госкорпорации Ростех.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Российские самолеты Ил-103 будут выпускать в Венгрии

"Структурные преобразования, программа оптимизации издержек, трансформация индустриальной модели, научно-конструкторского блока, цифровая трансформация ОАК нацелены на рост загрузки производственных мощностей и повышение производительности труда. Совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 млрд рублей", - подсчитал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

В госкорпорации рассказали, что в корпоративный Центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут". Реформа будет реализована поэтапно - в течение нескольких лет. "При этом еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками", - заключили в Ростехе.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Госкорпорации Ростех

Главное сегодня

Компании "МиГ" и "Сухой" объединят в корпоративный центр самолетостроения
Росрыболовство опровергло данные о возможном росте цен на самую дешевую рыбу
Пушков прокомментировал вызов посла РФ из США в Москву
The Lancet: Риск повторного заражения COVID-19 выше у людей старше 65 лет
В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым"
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы