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Рубрика: В мире

Коронавирус вышел на третье место среди причин смерти в Эстонии

Текст: Надежда Ермолаева

COVID-19 находится на третьем месте среди причин смерти в Эстонии. На первом и втором месте - сердечно-сосудистые заболевания и рак. Об этом "Актуальной камере" сообщил глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

Фото: AP Photo/Petr David Josek
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"Если раньше "бронзовый пьедестал" был за травмами и отравлениями, то сейчас это место заняли заболевания дыхательных путей. Большинство ушедших в иной мир по этой причине попросту задохнулись", - сказал Попов. Он отметил, что подавляющее число пациентов погибает от дыхательной недостаточности, когда повреждается 80 процентов и более объема дыхательной поверхности легких.

Накануне Департамент статистики республики сообщил о том, что в Эстонии с начала года умерло на 21 процент больше людей, чем годом ранее. "За первые девять недель текущего года в Эстонии умерли 3398 человек, что на 600 человек больше, чем за тот же период прошлого года", - отмечается в сообщении. А теперь выяснилось, что число умерших от COVID-19 превысило число погибших в результате травм и отравлений.

За все время пандемии в Эстонии коронавирусом заболели свыше 89 тысяч человек, умерло 745. В настоящее время в республике введен карантин для предотвращения дальнейшего распространения опасного вируса.

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