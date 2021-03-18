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Рубрика: Власть

Косачев: Санкции США против РФ могут продлиться 20-30 лет

Текст: Галина Мисливская
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прогнозирует, что санкционная политика Вашингтона в отношении России может продлиться до смены поколений в американских элитах.

"Нам надо с этим жить до тех пор, пока не поменяется поколение политиков США. Мой прогноз, что это минимум лет на 20-30, пока у них менталитет не изменится, все это будет сохраняться", - сказал он в четверг в ходе встречи с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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России, считает сенатор, "нужно выстраивать свою собственную жизнь, собственную экономику, собственную политику, исходя из этих неблагоприятных условий".

Косачев добавил, что санкции "по определению бессмысленны", но будут сохраняться независимо от действий России.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США Санкции и антисанкции

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