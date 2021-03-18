Новости

В Вооруженных силах за сутки вылечились от коронавируса 47 военнослужащих 21:30
Бутина представила фонд, который будет бороться за права россиян за рубежом 21:19
Мусульманские богословы утвердили заключение о допустимости "Спутника V» 21:14
Экс-правозащитник приговорен к 4 годам и 8 месяцам за мошенничество 20:53
Возобновляемой энергетике усложнили условия получения поддержки 20:29
МИД РФ начал подготовку разговора Путина с Байденом 20:26
Песков не уточнил, куда Путин поедет на выходные 20:20
Игрок "Чертаново" дисквалифицирован за избиение футболиста "Локомотива" 20:18
МИД: Россия не отказывалась от диалога с НАТО 20:17
Обстоятельства жесткой посадки самолета во Внуково проверят следователи 20:03
В Москве введен план "Перехват" после похищения ребенка 19:57
В Германии трое скончались после прививки AstraZeneca 19:54
Путин предложил Байдену провести прямую дискуссию 19:49
Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет в Крыму в сентябре 19:31
Прокуроры выявили почти 150 тысяч нарушений в работе приставов 19:27
"Локомотив" вышел на третье место после победы над "Уфой" 19:26
Во Внуково у самолета сломалось шасси 19:24
Премьер-министр Михаил Мишустин на следующей неделе посетит Грецию 19:22
YouTube разблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым" 19:16
Путин на концерте задал вопрос о любви к России 19:15
МИД назвал агрессивными выпады журналистов ФРГ в адрес российских коллег 19:05
В работе мессенджера Telegram произошел сбой 18:49
Путин приехал на концерт в Лужниках 18:43
СК предложил госзащиту бывшей пленнице "скопинского маньяка" 18:39
Путин поставил цель для Крыма: триллион инвестиций за четыре года 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
18.03.2021 20:11
Рубрика: Власть

Чужая родня

КС РФ считает необходимым уточнить права наследования
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
Конституционный суд РФ признал за наследниками право ставить родство с братьями и сестрами под сомнение. Решение о правомерности записи в книге рождений должен принимать суд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жалобу на положения Семейного и Гражданского кодекса РФ подала Олеся Шишкина из Алтайского края. Когда ее отец умер, на наследство стала претендовать гражданская жена мужчины в интересах дочки. При этом биография женщины была небезупречна: сначала она пыталась установить отцовство девочки через судебный иск к другому мужчине, затем переключилась на отца Шишкиной и тоже хотела решить вопрос через суд.

Фото: iStock
Кто будет управлять бизнесом, если его унаследовал ребенок

В ходе разбирательства выяснилось, что совместное заявление об установлении отцовства наследодателя имело признаки подделки, а от проведения молекулярно-генетической экспертизы отца и дочери мать отказалась. Но даже на основании этих данных несовершеннолетнюю девочку нельзя было исключить из числа наследников: оспорить отцовство по закону могут либо сами дети, либо родители. У наследников такого права нет.

По мнению дочери, это противоречит статье 35 Конституции, гарантирующей в том числе право наследования.

- Судом было установлено, что нового наследника и наследодателя не связывают ни биологические, ни фактические отношения, а также отсутствует волевой критерий признания наследодателем отцовства, - указала она. - Следовательно, наследники, чье право не вызывает сомнений, должны иметь возможность защищать свои законные интересы, в том числе посредством предъявления в суд требования об исключении такого лица из числа наследников.

Изучив материалы, КС РФ признал необходимость корректировки существующего правового подхода.

Федеральному законодателю поручено внести необходимые изменения в правовое регулирование оспаривания записи об отце в книге записей рождений, включив в него наследников.

А до этого "суды общей юрисдикции не вправе отказывать наследникам лица, записанного в качестве отца ребенка в книгу записей рождений с нарушениями требований закона, в принятии искового заявления об аннулировании такой записи, а если производство по делу возбуждено - прекращать производство по делу без его рассмотрения, по существу".

Дело Олеси Шишкиной подлежит пересмотру.

Власть Право Семейное право Судебная власть Конституционный суд Комментарии к документам

Главное сегодня

Путин на концерте задал вопрос о любви к России
В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на водительские права
Ростуризм: За полдня россияне купили туры с кешбэком на 100 млн рублей
Путин поставил цель для Крыма: триллион инвестиций за четыре года
Захарова: Россия много услышала от "коллективного Запада" за последние годы
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение
Верховный суд объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам