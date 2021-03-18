Конституционный суд РФ признал за наследниками право ставить родство с братьями и сестрами под сомнение. Решение о правомерности записи в книге рождений должен принимать суд.

Жалобу на положения Семейного и Гражданского кодекса РФ подала Олеся Шишкина из Алтайского края. Когда ее отец умер, на наследство стала претендовать гражданская жена мужчины в интересах дочки. При этом биография женщины была небезупречна: сначала она пыталась установить отцовство девочки через судебный иск к другому мужчине, затем переключилась на отца Шишкиной и тоже хотела решить вопрос через суд.

В ходе разбирательства выяснилось, что совместное заявление об установлении отцовства наследодателя имело признаки подделки, а от проведения молекулярно-генетической экспертизы отца и дочери мать отказалась. Но даже на основании этих данных несовершеннолетнюю девочку нельзя было исключить из числа наследников: оспорить отцовство по закону могут либо сами дети, либо родители. У наследников такого права нет.

По мнению дочери, это противоречит статье 35 Конституции, гарантирующей в том числе право наследования.

- Судом было установлено, что нового наследника и наследодателя не связывают ни биологические, ни фактические отношения, а также отсутствует волевой критерий признания наследодателем отцовства, - указала она. - Следовательно, наследники, чье право не вызывает сомнений, должны иметь возможность защищать свои законные интересы, в том числе посредством предъявления в суд требования об исключении такого лица из числа наследников.

Изучив материалы, КС РФ признал необходимость корректировки существующего правового подхода.

Федеральному законодателю поручено внести необходимые изменения в правовое регулирование оспаривания записи об отце в книге записей рождений, включив в него наследников.

А до этого "суды общей юрисдикции не вправе отказывать наследникам лица, записанного в качестве отца ребенка в книгу записей рождений с нарушениями требований закона, в принятии искового заявления об аннулировании такой записи, а если производство по делу возбуждено - прекращать производство по делу без его рассмотрения, по существу".

Дело Олеси Шишкиной подлежит пересмотру.