КС РФ защитил честное имя обратившихся за налоговым вычетом

Конституционный суд РФ еще раз призвал суды не считать мошенничеством сам факт обращения граждан за налоговым вычетом, если тот им не полагается. Ответственность за принятие решения по подобным вопросам должны нести налоговые органы, а в основу судебного разбирательства необходимо закладывать презумпцию добросовестности.

С жалобой на статью 159 УК обратился военнослужащий Вячеслав Калугаров. Государство помогло ему купить квартиру в рамках программы "военной ипотеки", и впоследствии налоговые органы оформили ему налоговый вычет за покупку недвижимости. Способ приобретения Калугаров не скрывал, все необходимые документы предоставил в срок, однако стал фигурантом уголовного дела по статье 159 УК РФ "мошенничество". По мнению суда, заявитель должен был знать, что налоговый вычет ему не полагается, так как квартира куплена фактически за счет государственных средств.

- Допрошенные сотрудники ИФНС имеют высшее образование, и оно не позволило им разобраться, что военная ипотека - это бюджетные деньги, - указал Калугаров. - Тогда непонятно, почему суды всех инстанций пришли к выводу, что я, имеющий на момент обращения в налоговый орган только среднее образование, должен был понимать, что налоговый вычет мне не положен.

По мнению заявителя, в данном случае на него возложена уголовная ответственность за ошибочные решения налоговых органов. Тем самым оказываются нарушенными положения статей 18 и 46 Конституции, то есть гарантированное право на судебную защиту.

По мнению заявителя, на него возложена ответственность за решения налоговых органов

Решение по делу Калугарова КС РФ обосновал доводами, год назад приведенными в решении по делу Михаила Литвинова из Выборга. Тот оказался в аналогичной ситуации. Тогда суд указал, что сам факт обращения за налоговым вычетом не образует признаков преступления, если ошибку совершили налоговые органы.

- Само по себе такое обращение, хотя и может быть необоснованным (например, если налогоплательщик ошибается в оценке наличия права на вычет и полагается на компетентность сотрудников налогового органа, чтобы подачей обращения разрешить вопрос о наличии или отсутствии этого права), не свидетельствует об умысле на совершение мошенничества, - указал КС РФ. - Привлечение лица к уголовной ответственности за невиновные в уголовно-правовом смысле действия нарушает принципы законности, вины и справедливости. Дело Калугарова подлежит пересмотру.\