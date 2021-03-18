Кучерена: Сноуден подаст документы на гражданство РФ

Все документы для экс-агента американских спецслужб Эдварда Сноудена, необходимые для получения российского гражданства, готовы. Совсем скоро заявку передадут на рассмотрение профильных ведомств. Эту новость агентству РИА Новости сообщил адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы Сноудена в России.

"Документы подготовили", - подтвердил господин Кучерена. Собственно, об этих планах бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США было официально объявлено еще в ноябре 2020 года. За это время все нужные бумаги удалось собрать. По словам адвоката, рассмотрение документов начнется в ближайшее время.

Напомним, что Эдвард Сноуден, которому сейчас 37 лет, находится на территории нашей страны с лета 2013-го. После масштабного скандала с разоблачением программы слежки спецслужб США за иностранцами по всему миру агент вынужден был покинуть страну и скрыться от преследования в Гонконге. Потом он оказался в транзитной зоне "Шереметьево". Россия, в отличие от многих других государств, согласилась предоставить Сноудену временное убежище на год. В августе 2014 года он получил трехлетний, а потом и бессрочный вид на жительство в РФ.

Свою вину в подрыве национальных интересов США и в предательстве он не признал. "Когда жуликоватый политик называет меня предателем, спросите себя: кого я предал? Суды неоднократно выносили решения о том, что программы, которые я раскрыл, были незаконными и, скорее всего, неконституционными. Это нарушение ваших прав. Если это считать изменой, тогда то, что они называют преданностью, - не иначе как преступление", - говорится в закрепленном сообщении Сноудена на страничке в Twitter, где у него около 4 миллионов подписчиков.