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18.03.2021 17:00
Рубрика: В мире

Лавров посетит Китай и Южную Корею

Текст: Екатерина Забродина

Глава российского МИД Сергей Лавров на следующей неделе отправляется в большое азиатское турне. С 22 по 25 марта он посетит с рабочими визитами Китай и Республику Корея. Об этом объявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Фото: Росгранстрой
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Программа обещает быть насыщенной, причем поездка не ограничится столицами. Так, 23 марта Лаврова ждут в городе Гуйлинь, где пройдут его переговоры с китайским коллегой Ван И. Они обсудят двусторонние отношения в контексте 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Уже на следующий день Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия Года взаимных обменов между Россией и Кореей, приуроченного к 30-летнему юбилею установления дипотношений между двумя странами. А 25 марта в Сеуле состоятся традиционные министерские переговоры с обсуждением двусторонней, региональной и международной повестки.

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