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18.03.2021 17:50
Рубрика: Спорт

Фаворита спустили на лед

Ярославский "Локомотив" обыграл лучшую команду регулярного чемпионата в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
В плей-офф Континентальной хоккейной лиги набирают ход четвертьфинальные серии. В пятницу в противостояниях ЦСКА - "Локомотив" и "Ак Барс" - "Салават Юлаев" пройдут вторые матчи.
Вторую шайбу в матче с ЦСКА "железнодорожник" Михаил Беляев (No 68) забивал уже в пустые ворота. Фото: РИА Новости Вторую шайбу в матче с ЦСКА "железнодорожник" Михаил Беляев (No 68) забивал уже в пустые ворота. Фото: РИА Новости
Вторую шайбу в матче с ЦСКА "железнодорожник" Михаил Беляев (No 68) забивал уже в пустые ворота. Фото: РИА Новости

Первые встречи в этих парах сложились по-разному. Армейцы на своем льду не сумели забить "железнодорожникам" ни разу - 0:2, ну а в Казани хозяева, наоборот, справились с соперником весьма уверенно - 4:1.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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ЦСКА и "Локо" первый раунд плей-офф прошли очень уверенно, потратив на решение задач по четыре матча. Кажется, на той стадии обеим командам даже не пришлось работать на максимуме. Показали ли соперники этот максимум в первой очной встрече? Армейцы со своей стороны с этим вряд ли согласятся.

- Ярославль играл в свой хоккей, а мы выжидательную позицию заняли, поэтому не заслужили победу, - жестко подвел итог матча главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. - Все очень просто. За все нужно платить. С такой командой просто чего-то ждать не получится. Надо заставлять ошибаться, а мы сегодня этого не делали. Не делали, что умеем.

Зато мы точно увидели, какой именно хоккей мы будем смотреть на протяжении всей серии. Очень скоростной, с короткими сменами, сверхплотный. Красноречивый факт: на двоих команды заблокировали 38 бросков.

- Мы знали, что такая вся серия будет, как этот первый матч. Дальше будет то же самое, ничего не поменяется, - подтвердил капитан ЦСКА Сергей Андронов.

Обе команды - подчеркнуто тренерские, очень управляемые. Причем системы, которые ставят своим подопечным Никитин и его визави Андрей Скабелка очень похожие. А значит, все будут решать нюансы. В этот раз таковым стал перехват в чужой зоне капитана гостей Владимира Ткачева, который и привел к точному броску Егора Коршкова на исходе 50-й минуты встречи. А Михаил Беляев забивал на последних секундах уже в пустые ворота.

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- Равный матч, - резюмировал наставник волжан Андрей Скабелка. - Конечно, это командная победа. Где-то были ошибки, но мы всегда говорим, что в хоккее нельзя не ошибаться, но важно, если твои партнеры исправляют твои ошибки. Сегодня у "Локомотива" была отличная взаимозаменяемость. Обыграли ЦСКА за счет работы, за счет выполнения задания на игру. Банально, но так и есть. Во втором периоде был момент, когда армейцы нас здорово поддавили, а в остальном придерживались нашего плана.

В "зеленом дерби", проходившем параллельно, ждали огня от обеих команд. Но в первом матче искру высекал только "Ак Барс". Казанцы здорово закрыли суперрезультативное финское звено "Салавата" во главе со вторым бомбардиром "регулярки" Теему Хартикайненом и подобрали ключи к финскому голкиперу Уфы Юхе Метсоле. В первом периоде зрители увидели лишь одну заброшенную шайбу Патриса Кормье, зато во втором за десять минут сразу четыре. На точные броски казанцев Михаила Глухова, Дмитрия Воронкова и Найджела Доуса гости ответили лишь голом Владислава Картаева.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Ключевой, пожалуй, стала шайба Воронкова при счете 2:1, когда форвард здорово воспользовался ошибкой Метсолы, выехавшего из ворот. Ну, и конечно, нельзя не заметить, как "Салават" просел в одном из ключевых элементов - в игре на вбрасываниях. Счет по единоборствам на "точке"- 30:13 в пользу хозяев.

- Здорово, что повели в счете, - отметил главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов. - С таким соперником очень важно повести в счете. Первая игра - все только начинается. Хорошая команда была сегодня - мы не пропустили в меньшинстве, хотя "Салават" очень круто играет в большинстве. Выстояли две минуты "4 на 6". Это было ключевое.

Добавим, что накануне начались серии СКА (Спб) - "Динамо" (Москва) и "Авангард" (Омск) - "Металлург" (Магнитогорск). Результаты обоих матчей стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

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