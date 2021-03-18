Лукашенко поздравил внутренние войска с профессиональным праздником

Высокий профессионализм, преданность Родине и присяге отметил президент Беларуси у военнослужащих, сотрудников и ветеранов внутренних войск в своем поздравлении их с профессиональным праздником - Днем внутренних войск. Об этом сообщила 18 марта пресс-служба Александра Лукашенко.

"Каждый день вы твердо стоите на страже законности, мирного труда и покоя наших граждан, постоянно решая уникальные по специфике и сложности служебно-боевые задачи", - говорится в тексте приветствия.

Глава государства констатировал, что особенно четко важная роль внутренних войск в обеспечении общественного порядка проявилась в прошедшем году, когда военнослужащие во время массовых несанкционированных уличных акций сумели противопоставить всем деструктивным силам высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку.

Президент выразил убеждение, что военнослужащие внутренних войск и впредь, будучи истинными патриотами, верными долгу и присяге, сделают все, "чтобы защитить конституционный строй, страну и народ от любых противоправных посягательств".