Макрон ожидает "тяжелый период" борьбы с пандемией

В ближайший месяц Франции предстоит "тяжелый период" в борьбе с коронавирусом, заявил президент Пятой республики Эмманюэль Макрон.

"Будет тяжелый период до середины апреля", - передает ТАСС слова французского лидера во время визита в больницу Сен-Жермен-ан-Ле в городе Пуасси.

При этом Макрон не озвучил планов правительства по ужесточению антиковидных мер или по сохранению уже введенных. Ожидается, что официально о них будет объявлено в четверг 18 марта.

По данным французской прессы, на данный момент в качестве приоритетного рассматривается вариант с введением режима самоизоляции по выходным в столичном регионе Иль-де-Франс и северном О-де-Франс, где фиксируется 425 и 364 случая инфицирования на 100 тыс. жителей соответственно.