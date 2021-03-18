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Рубрика: В мире

Макрон ожидает "тяжелый период" борьбы с пандемией

В ближайший месяц Франции предстоит "тяжелый период" в борьбе с коронавирусом, заявил президент Пятой республики Эмманюэль Макрон.

"Будет тяжелый период до середины апреля", - передает ТАСС слова французского лидера во время визита в больницу Сен-Жермен-ан-Ле в городе Пуасси.

При этом Макрон не озвучил планов правительства по ужесточению антиковидных мер или по сохранению уже введенных. Ожидается, что официально о них будет объявлено в четверг 18 марта.

По данным французской прессы, на данный момент в качестве приоритетного рассматривается вариант с введением режима самоизоляции по выходным в столичном регионе Иль-де-Франс и северном О-де-Франс, где фиксируется 425 и 364 случая инфицирования на 100 тыс. жителей соответственно.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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