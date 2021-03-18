Медведев ответил Байдену цитатой из Фрейда

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заметил, что раньше, когда ему доводилось на разных международных площадках встречаться с действующим президентом США Джо Байденом, тот производил адекватное впечатление. "Но, судя по всему, время его не пощадило", - предположил он, оценивая журналистам недавние слова американского лидера в адрес президента России.

"Комментировать тут нечего. Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", - сказал зампред Совбеза.