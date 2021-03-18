Во Франции обнаружен загадочный мегалитический комплекс

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) завершили трехлетние раскопки на территории коммуны Массонги. Команда археологов раскопала не только древнее поселение, но и огромный мегалитический комплекс эпохи среднего неолита.

Краткий отчет об исследовании приведен на сайте Inrap. Сообщается, что многие найденные здесь артефакты уже прошли лабораторное изучение. Это позволило выявить даже элементы, невидимые невооруженным глазом.

Обнаруженный доисторический памятник получил название Chemin des Bels. Ученые условно разделили его на две основные части. Одна из них представляет собой поселение, относящееся к среднему неолиту. Вторая часть оказалась более любопытной, так как она представляет собой огромный мегалитический комплекс.

Как отмечают археологи, этот комплекс, судя по всему, строился в соответствии с весьма точным планом. Причем строительство заняло несколько этапов, а в какие-то периоды времени памятник подвергали перепланировке.

В центре этого комплекса была найдена крупная лежащая плита длиной 3,4 метра, шириной - 1,1 метра и толщиной ровно один метр. Масса этой плиты составляет около пяти тонн. Вокруг нее и было найдено большое количество артефактов.

Ученые предполагают, что это было святилище, место поклонения богам. Они установили, что упомянутая плита изначально представляла собой большой менгир, установленный вертикально. На это указывают, например, небольшие следы обработки камня.

Как известно, менгир - это крупный мегалит в виде установленной человеком грубо обработанной каменной глыбы. Вертикальные размеры такой реликвии всегда превышают горизонтальные, как и в данном случае.

Ученые обратили внимание на то, что с одной стороны плита была искусственно заострена. Вокруг нее в древности были воздвигнуты стелы высотой около метра каждая. Все вместе они образовывали большой круг. На месте археологи нашли восемь таких каменных блоков. Однако, судя по оставшимся ямам, круг изначально насчитывал не менее 15 таких блоков.

Раскопки показали, что это подобие Стоунхенджа в первозданном виде существовало несколько десятилетий. Затем комплекс был перестроен. Стелы были повалены на землю и закопаны. Круг сохранился, но теперь он состоял из крупных платформ, сверху выложенных щебнем. При этом центральная плита осталась нетронутой.

В таком виде, по оценкам экспертов, комплекс простоял несколько столетий, причем посещали его люди довольно часто. Интересно, что они, видимо, приходили издалека, так как рядом с менгирами не было поселений. Но все изменилось на позднем этапе использования данного святилища. Поселение, которое теперь и составляет вторую часть памятника, было построено буквально в нескольких десятках метров от сакрального круга.

При детальном осмотре мегалитов выяснилось, что некоторые из них имеют гравировку, причем разглядеть изображения невооруженным глазом не удалось. Для анализа ученые использовали фотограмметрический метод RTI (Reflectance Transformation Imaging).

Его суть заключается в получении серии фотографий с использованием зафиксированного на месте аппарата, но при перемещении источника света. Это и помогло сделать невидимые тончайшие картины видимыми. Оказалось, что рисунки на менгиры наносились также в несколько этапов.

На самом раннем из них камни были украшены некими символами, напоминающими большую латинскую букву U. Гораздо позже на камнях появились многочисленные линии, которые густо переплетены между собой.

Метод RTI позволил отследить хронологию создания этих рисунков. Он также указал на наличие большого количества четырехугольных, крестообразных и даже елочных узоров. Точное объяснение им пока не дано. Согласно одной из версий, эти символы могли иметь сакральное значение, а так как создавали их, возможно, разные культуры, то узоры представляют собой переплетение символов в буквальном смысле.

Но есть и другая гипотеза, которая выглядит более достоверной. Эксперты предположили, что гравюры могут представлять собой древнейшие карты местности, возможно, древние люди изображали ландшафт своих сельскохозяйственных угодий.

Проверить эту версию исследователям помогло простое визуальное сравнение. Они перенесли изображения с камней на бумагу, после чего поднялись на смотровую площадку, расположенную в нескольких сотнях метров от памятника. Открывающийся с этого плато пейзаж, как говорят ученые, схематично напоминает рисунки, изображенные на камнях.