МИД назвал агрессивными выпады журналистов ФРГ в адрес российских коллег

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге не только вернулась к вопросу о предстоящем 31 мая закрытии счетов немецкого бюро телеканала RT в банке Commerzbank по инициативе этого финансового института, но и обратила внимание на "выпады журналистского сообщества ФРГ в адрес российских СМИ".

Захарова отметила, что в Москве считают их не только "контрпродуктивными", но и "агрессивными". В качестве конкретного примера дипломат привела статью пресс-секретаря Союза журналистов Германии, в которой автор публично "саботирует процесс найма" персонала RT DE и "оскорбляет многочисленных сотрудников" компании. "Возмущены открытой дискриминацией в отношении телеканала Russia Today в Германии, травлей, которая развернута в отношении СМИ", - заключила она. На Смоленской площади также пообещали принять ответные меры, если ситуация с доступам RT к финансовым операциям в ФРГ не будет урегулирована в ближайшее время.