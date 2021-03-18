МИД: Россия не отказывалась от диалога с НАТО

Россия не отказывается от диалога с Североатлантическим альянсом и готова обсудить предложения по заседанию Совета РФ - НАТО и по другим форматам контактов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На Смоленской площади опровергли выводы из доклада генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Москва не готова взаимодействовать с западным военно-политическим блоком, отклонив все предложения провести заседание Совета. "На самом деле все обстоит как раз наоборот. О нашей готовности к диалогу министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил господину Столтенбергу год назад", - отметила Захарова.

Дипломат также прокомментировала решение Британии отказаться от сокращения своего ядерного арсенала до 180 боезарядов и, напротив, нарастить его до 260 боеголовок, то есть более чем на 40 процентов. В МИД настаивают, что это противоречит обязательствам Лондона по ядерному разоружению, и призывают все государства западной "ядерной тройки" к диалогу по стратегической стабильности.