Михаил Мишустин сообщил о новом механизме возврата покупок в интернете

На сайте госуслуг появится специальный сервис для урегулирования претензий к интернет-покупкам. Необходимые для этого поправки в законодательство подготовило правительство РФ, сообщил на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Среди других тем, которые рассмотрело правительство, контроль над расходами на строительство дорог и восстановление лесов.

"Сегодня интернет-торговля быстро развивается, - напомнил премьер-министр. - Люди все чаще приобретают онлайн все, что им нужно. При этом если у покупателя возникают претензии к качеству товара или услуге, он должен иметь возможность быстро и просто предъявить их продавцу".

С этой целью правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей, которые создадут правовую основу для урегулирования споров через специальный онлайн-сервис на Едином портале государственных услуг. Благодаря новшеству, покупатель сможет оперативно обратиться в магазин и предъявить свои претензии. "В процессе урегулирования спора там можно подобрать альтернативные варианты, - уточнил Мишустин, - вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки, то есть подобрать самый подходящий для продавца и покупателя вариант".

По оценке правительства, новый механизм позволит создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей и укрепить доверие к сфере онлайн-торговли. Согласно материалам на сайте кабмина, законопроект определяет техническое решение, условия, основные требования и порядок урегулирования таких претензий. Также устанавливается перечень возможностей, которые должны быть обеспечены порталом госуслуг сторонам спора.

Новый механизм позволит создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей

Еще одной темой заседания стал контроль над тратами на дороги. С этой целью, как напомнил Михаил Мишустин, по поручению президента РФ Владимира Путина создается система контроля за использованием средств дорожных фондов. Она призвана объединить детальные сведения обо всех автотрассах страны - в системе будут собраны технические параметры, данные о планируемых дорожных работах и бюджетных расходах. "Информация будет доступна для всех, - заверил премьер-министр. - Это позволит гражданам и общественным организациям контролировать работу дорожной отрасли, а с помощью обратной связи - напрямую влиять на нее".

Теперь предстоит узаконить работу этой цифровой платформы. С этой целью планируется принять поправки в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят ответственность за нарушения правил предоставления сведений в эту систему. "Прошу профильные ведомства после принятия соответствующих законов в сжатые сроки утвердить нормативные акты, регламентирующие работу цифровой платформы, а также проконтролировать наполнение баз данных", - заявил Мишустин.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов вводится взамен Единого государственного реестра автомобильных дорог. Нововведение коснется трасс общего пользования федерального, регионального, межмуниципального, местного значения, говорится в материалах к заседанию.

Власти РФ создадут новое сбалансированное регулирование в сфере лесного комплекса - этому был посвящен еще один вопрос из повестки заседания кабмина. "Наша позиция неизменна: срубил лес - посади новый, - подчеркнул Михаил Мишустин. - Причем если на конкретном участке провести лесопосадки по каким-либо причинам невозможно, то предприниматель обязан сделать это в другом месте".

По его словам, правительственный законопроект увеличивает сроки на компенсацию вырубленных лесов с одного года до трех лет - власти здесь пошли навстречу пожеланиям предпринимателей. При этом будет действовать условие о том, что бизнес обязан в течение трех лет обеспечить агротехнический уход за посадками. К этому процессу можно привлечь специалистов, в том числе лесников, говорится в рассматриваемом документе.

"Рассчитываем, что такие меры помогут ускорить восстановление лесов, - заявил Мишустин. - Этот законопроект - часть большой работы, которую мы ведем в отрасли последние шесть месяцев. При активной поддержке законодателей мы фактически создаем новое сбалансированное регулирование в сфере лесного комплекса, когда четкие и прозрачные правила ведения бизнеса сочетаются с эффективной охраной окружающей среды".

Глава правительства заверил, что правительство продолжит работу по обновлению Лесного кодекса. В кабмине уточнили, что законопроект регулирует восстановление лесов при недропользовании, а также при строительстве линейных объектов, в том числе при прокладке линий электропередачи, трубопроводов, возведении других капитальных сооружений.

На заседании правительства Михаил Мишустин сообщил о подготовке поправок для улучшения качества медпомощи шахтерам. Новый документ регламентирует порядок проведения медосмотров и диспансеризации таких работников. Премьер-министр добавил, что изменения в законодательство подготовлены по поручению Владимира Путина. Цель - "четко определить и актуализировать все нормы об охране здоровья шахтеров". "Речь идет о правилах и порядке постоянных медицинских осмотров, в том числе перед сменами и после них, - сообщил глава кабмина, - а также о проведении диспансеризации и лечении профессиональных заболеваний". Мишустин напомнил, что работа в шахте - одна из самых опасных, сложных и вредных, она несет серьезные риски для здоровья работников добывающих предприятий. "Поэтому они должны быть обеспечены качественной медицинской помощью", - резюмировал премьер-министр.