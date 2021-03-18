Михаил Мишустин сообщил о новом механизме возврата покупок в интернете

"Сегодня интернет-торговля быстро развивается, - напомнил премьер-министр. - Люди все чаще приобретают онлайн все, что им нужно. При этом если у покупателя возникают претензии к качеству товара или услуге, он должен иметь возможность быстро и просто предъявить их продавцу".
С этой целью правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей, которые создадут правовую основу для урегулирования споров через специальный онлайн-сервис на Едином портале государственных услуг. Благодаря новшеству, покупатель сможет оперативно обратиться в магазин и предъявить свои претензии. "В процессе урегулирования спора там можно подобрать альтернативные варианты, - уточнил Мишустин, - вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки, то есть подобрать самый подходящий для продавца и покупателя вариант".
По оценке правительства, новый механизм позволит создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей и укрепить доверие к сфере онлайн-торговли. Согласно материалам на сайте кабмина, законопроект определяет техническое решение, условия, основные требования и порядок урегулирования таких претензий. Также устанавливается перечень возможностей, которые должны быть обеспечены порталом госуслуг сторонам спора.
Еще одной темой заседания стал контроль над тратами на дороги. С этой целью, как напомнил Михаил Мишустин, по поручению президента РФ Владимира Путина создается система контроля за использованием средств дорожных фондов. Она призвана объединить детальные сведения обо всех автотрассах страны - в системе будут собраны технические параметры, данные о планируемых дорожных работах и бюджетных расходах. "Информация будет доступна для всех, - заверил премьер-министр. - Это позволит гражданам и общественным организациям контролировать работу дорожной отрасли, а с помощью обратной связи - напрямую влиять на нее".
Теперь предстоит узаконить работу этой цифровой платформы. С этой целью планируется принять поправки в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят ответственность за нарушения правил предоставления сведений в эту систему. "Прошу профильные ведомства после принятия соответствующих законов в сжатые сроки утвердить нормативные акты, регламентирующие работу цифровой платформы, а также проконтролировать наполнение баз данных", - заявил Мишустин.
Как уточнили в пресс-службе кабмина, система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов вводится взамен Единого государственного реестра автомобильных дорог. Нововведение коснется трасс общего пользования федерального, регионального, межмуниципального, местного значения, говорится в материалах к заседанию.
Власти РФ создадут новое сбалансированное регулирование в сфере лесного комплекса - этому был посвящен еще один вопрос из повестки заседания кабмина. "Наша позиция неизменна: срубил лес - посади новый, - подчеркнул Михаил Мишустин. - Причем если на конкретном участке провести лесопосадки по каким-либо причинам невозможно, то предприниматель обязан сделать это в другом месте".
По его словам, правительственный законопроект увеличивает сроки на компенсацию вырубленных лесов с одного года до трех лет - власти здесь пошли навстречу пожеланиям предпринимателей. При этом будет действовать условие о том, что бизнес обязан в течение трех лет обеспечить агротехнический уход за посадками. К этому процессу можно привлечь специалистов, в том числе лесников, говорится в рассматриваемом документе.
"Рассчитываем, что такие меры помогут ускорить восстановление лесов, - заявил Мишустин. - Этот законопроект - часть большой работы, которую мы ведем в отрасли последние шесть месяцев. При активной поддержке законодателей мы фактически создаем новое сбалансированное регулирование в сфере лесного комплекса, когда четкие и прозрачные правила ведения бизнеса сочетаются с эффективной охраной окружающей среды".
Глава правительства заверил, что правительство продолжит работу по обновлению Лесного кодекса. В кабмине уточнили, что законопроект регулирует восстановление лесов при недропользовании, а также при строительстве линейных объектов, в том числе при прокладке линий электропередачи, трубопроводов, возведении других капитальных сооружений.
На заседании правительства Михаил Мишустин сообщил о подготовке поправок для улучшения качества медпомощи шахтерам. Новый документ регламентирует порядок проведения медосмотров и диспансеризации таких работников. Премьер-министр добавил, что изменения в законодательство подготовлены по поручению Владимира Путина. Цель - "четко определить и актуализировать все нормы об охране здоровья шахтеров". "Речь идет о правилах и порядке постоянных медицинских осмотров, в том числе перед сменами и после них, - сообщил глава кабмина, - а также о проведении диспансеризации и лечении профессиональных заболеваний". Мишустин напомнил, что работа в шахте - одна из самых опасных, сложных и вредных, она несет серьезные риски для здоровья работников добывающих предприятий. "Поэтому они должны быть обеспечены качественной медицинской помощью", - резюмировал премьер-министр.