Минцифры объяснило проблемы с оформлением загранпаспортов

В течение нескольких дней на портале госуслуг были сложности с оформлением биометрических загранпаспортов: почти 20% пользователей не могли полноценно использовать услугу по приему заявлений. Причиной оказалось некорректное функционирование информационной системы МВД, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Министерства провели совместное расследование, чтобы установить причины нестабильной работы сервиса. "В ближайшее время на стороне МВД будет установлена новая версия программного обеспечения - услуга по оформлению загранпаспортов снова будет доступна в обычном режиме", - сказал Качанов, отметив, что будут приняты меры, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем.