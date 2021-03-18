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18.03.2021 10:01
Рубрика: Культура

Минкультуры пересмотрит систему льгот для посетителей музеев

Текст: Инга Бугулова
Система льгот для посетителей музеев в ближайшее время будет пересмотрена - об этом сообщила статс-секретарь, замминистра культуры РФ Алла Манилова. По ее словам, в министерстве сейчас завершают сводить информацию по этой теме и будут "вместе с отраслью выходить на решение".

Алла Манилова отметила, что в музеях с советских времен существует система льгот, которую сегодня практически невозможно реализовать.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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- Ведь на 85 процентов это обеспечивалось за счет собственных доходов и только на 15 процентов за счет бюджета. Сейчас необходимо найти гармонию между социальной миссией музеев и их экономикой, - приводят слова замминистра "Известия".

Новая схема, очевидно, будет единой для всех: "практически все выступают за унифицированную архитектуру льгот", подчеркнула Алла Манилова.

Также она рассказала, что в министерстве работают над законом, который поможет оградить людей от мошеннических сайтов-двойников.

- Принятый в 2019 году закон позволил реализовать фундаментальные изменения в этой сфере, его ждали 20 лет. Но пока мы не поставим сайты-двойники вне закона, наших граждан продолжат обманывать. Билет, который стоит на подлинном сайте 1800 рублей, на подставном предлагают за 12 тысяч. И это далеко не самые заоблачные цифры.

На базе уже существующего закона ведомство планирует выходить на еще один закон: "пойдем к руководству Госдумы, чтобы нас поддержали фракции. Пока мы не поставим сайты-двойники вне закона, наших граждан обманывали, обманывают и продолжат обманывать", уверена Манилова.

Ожидается, что принят новый закон будет в 2022 году.

Культура Арт Музеи и памятники Правительство Минкультуры

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