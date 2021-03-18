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Текст:   Роман Маркелов 
23:07 18.03.2021
Российская газета - Столичный выпуск № 58(8409)

Постройки, смирно

Минстрой предложил ужесточить ответственность за жилые самострои

Минстрой выступил за ужесточение ответственности за появление в стране новых жилых самостроев, где гражданам предлагают приобрести квадратные метры. Об этом заявил замглавы минстроя Никита Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства при Совете Федерации. Сейчас количество самовольных построек всех видов оценивается в десятки тысяч.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В минстрое считают, что за появившиеся в последние годы самострои должны отвечать муниципалитеты. Так, по словам Стасишина, самовольные постройки должны стать прямой ответственностью главы муниципалитета и его заместителя, отвечающего за строительство. При этом подразумевается, что речь идет о борьбе с уже возведенными зданиями - по данным Стасишина, новые самострои, где гражданам предлагают купить жилье, сейчас не строятся.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Почему нельзя разделить самострой при разводе

По мнению первого зампреда Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадия Чернецкого, нужно пойти дальше. Он предложил ввести уголовную ответственность для курирующих эту отрасль органов строительного контроля. По словам Чернецкого, это должно полностью исключить такого рода преступления. Стасишин эту инициативу поддержал, добавив, что минстрой не против принять участие в разработке подобного законопроекта.

По экспертным оценкам, количество самостроев в России превышает 50 тысяч, сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Сюда входят не только хозяйственные и коммерческие постройки, но также и частные жилые, и многоквартирные дома, в строительство которых люди вложили свои деньги, подчеркнула она. Карелова указала, что значительную часть объектов самовольного строительства составляют многоквартирные дома. Однако на федеральном уровне нет реестра таких построек, а также информации о техническом состоянии жилья, добавила она.

Значительная часть самостроев - это многоквартирные дома

Кроме того, есть проблема оказания помощи гражданам, которые проживают в многоквартирных домах, признанных в судебном порядке самовольными постройками, подлежащими сносу. "Существующее регулирование не предполагает предоставления каких-либо мер поддержки в случае сноса многоквартирного дома и утраты гражданами жилого помещения. Этот вопрос требует тщательной проработки", - заявила Карелова.