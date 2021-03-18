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18.03.2021 19:13
Рубрика: Спорт

Миранчук, Головин, Кудряшов и Жиров присоединятся к сборной на Мальте

Текст: Максим Домчев
Вызванные на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года Алексей Миранчук, Александр Головин, Федор Кудряшов и Александр Жиров с огромной долей вероятности не прибудут на сбор в Сочи, а присоединятся к команде уже на Мальте.
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

В четверг сборная России в Сочи начала подготовку к предстоящим трем матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В первой тренировке приняли участие девять игроков - Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артем Дзюба (все - "Зенит"), Марио Фернандес и Ильзат Ахметов (ЦСКА) и Андрей Семенов ("Ахмат").

Фото: Владимир Аносов/РГ
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После тренировки главный тренер команды Станислав Черчесов рассказал о том, когда и где к команде присоединятся четыре футболиста, выступающие за границей. Речь идет об Александре Головине, Алексее Миранчуке, Федоре Кудряшове и Александре Жирове.

Черчесов заявил о том, что с вероятностью в 96% легионеры не прилетят на сбор в Сочи, а прибудут уже на Мальту.

"У них 21 тур, поэтому мы не можем сделать так, чтобы они 22-го с утра прилетели. Сейчас решается вопрос, кто и когда прилетит. Что касается Жирова, наверное, уже читали. У немцев и словаков определенная ситуация, которая не позволяет игроку туда лететь. Поэтому он будет на двух играх, а потом улетит в Германию. Означает ли это, что футболисты Словакии, которые играют в Германии, не смогут принять участие в этом матче? Мы задаём себе этот вопрос. На сегодняшний день мы подстраховались. Возможно, что-то и у нас изменится. Но, чтобы не дергаться, вызвали Кутепова, который последний матч с "Динамо" сыграл в основном составе. Дал нам определённую пищу. Наши легионеры же с вероятностью 96 процентов прилетят уже на Мальту. А так, настроение хорошее, вылетели по плану, погода футбольная, поле хорошее", - цитирует Черчесова "Чемпионат".

Сборная России стартует в отборочном турнире ЧМ-2022 гостевым матчем против Мальты 24 марта, после этого 27 марта на своем поле россияне сыграют с командой Словении, а 30 марта на выезде пройдет матч против Словакии.

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