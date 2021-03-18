Мишустин поручил легализовать гостевые дома

Профильные ведомства до 1 июля должны подготовить предложения по легализации гостевых домов в России. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал соответствующее поручение по итогам рабочей поездки в Алтай, где одной из основных тем стали вопросы развития туристической отрасли.

"В России планируется урегулировать деятельность гостевых домов, - говорится в сообщении пресс-службы кабмина. - Задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору".

Как ожидается, реализация поручения позволит легализовать использование в качестве гостиниц строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, тем же ведомствам поручено до 30 апреля подготовить предложения по льготному кредитованию малых и средних компаний, которые планируют строить на Алтае трехзвездочные гостиницы. Срок кредитования не должен превышать 10 лет.

Еще одно поручение получили Минцифры и Минэнерго - до 30 апреля они должны рассмотреть возможность строительства базовых станций мобильной связи рядом с крупными туристическими объектами. Это должно стимулировать развитие туристической отрасли и снятие инфраструктурных ограничений.

Ростуризму и Минфину Мишустин поручил до 5 апреля определить приоритетные туристические направления, по которым туроператорам планируется частично возмещать расходы по внутренним чартерным программам.