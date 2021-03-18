Московское "Динамо" и "Металлург" выиграли первые матчи четвертьфинала

Московское "Динамо" в гостях переиграло СКА в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Также с победы начал противостояние с "Авангардом" и "Металлург".

В Западной конференции Континентальной хоккейной лиги стартовые матчи четвертьфинальных серий преподнесли сюрпризы. В среду ЦСКА дома проиграл ярославскому "Локомотиву", а в четверг на домашнем льду питерский СКА уступил столичному "Динамо".

"Динамо" удалось открыть счет в первом периоде после броска Михала Чайковски. Во втором периоде хозяева позволили Дмитрию Кагарлицкому увеличить разницу в счете. После шайбы Оскара Линдберга на пятой минуте третьего периода в успешных исход поединка для хозяев уже почти не верилось. И все же Лукас Бенгтссон на 56-й минуте встречи возродил интригу.

СКА снял вратаря, но Дмитрий Яшкин поразил пустые ворота, установив окончательный результат.

"Авангард" на ставшей родной арене в Балашихе принимал "Металлург". Уже в первом периоде команды обменялись голами. На точный бросок Филипа Хольма хозяева ответили шайбой Рида Буше.

Во второй 20-минутке история повторилась. Тейлор Бек вывел "Металлург" вперед, но Егор Чинахов менее чем через полминуты восстановил равенство.

Решающим стал третий период, в котором "Металлург" смог забросить три шайбы. Из авторами стали Семен Кошелев, Сергей Мозякин и Андрей Нестрашил - 5:2.

Вторые матч в этих сериях пройдут 20 марта.