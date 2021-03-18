Мусульманские богословы утвердили заключение о допустимости "Спутника V»

Совет богословов Духовного управления мусульман "ДУМ) России проголосовал за проект богословского заключения о вакцине "Спутник V". Он был подготовлен на основе материалов состоявшегося круглого стола "Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний", а также письменных ответов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Минздрава России на запрос, направленный в адрес директора центра Александра Гинцбурга, говорится на сайте ДУМ.

Прежде чем проголосовать за проект фетвы, богословы задавали многочисленные вопросы присутствующему на заседании руководителю лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ Владимиру Гущину. В результате ответов проект богословского заключения был утвержден большинством голосов.

В ближайшие дни, после внесения всех технических поправок, документ будет обнародован.