На что россияне тратят средства в интернете

За последние два года покупатели стали больше денег оставлять в интернете. Средние чеки выросли в 11 категориях товаров, а упали только в четырех, посчитали в Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ). Сильнее всего за минувшие два года выросли средние чеки в категории "инструменты и садовая техника" - почти в три раза. Покупки теперь обходятся примерно в 6 тысяч рублей против 2 тысяч двумя годами ранее. В два с лишним раза больше онлайн стали тратить на "цветы и подарки" - 4000 вместо 1400 в 2018 году. Такие же результаты в категории "продукты питания". Средний чек здесь с 800 рублей вырос до 2000 рублей.

Не так существенно подросли средние чеки в категориях "цифровая и бытовая техника", "красота и здоровье", "автозапчасти и автоаксессуары", "спорттовары", "мебель и товары для дома" и т.д. Почти в два раза россияне сократили расходы на одежду и обувь. На нее они теперь тратят около 2000 рублей за покупку, а годом ранее средний чек превышал 3,8 тысячи рублей. Упали расходы на "товары для детей", "книги" и "аксессуары".

Цифровая "Интернет-корзина" россиянина наполовину состоит из техники, одежды и продуктов. Самую большую долю в ней - 28,2% - составляет цифровая и бытовая техника. "Одежда и обувь" на втором месте с 21%, на третьем - продукты питания и общепит с 10,2%.

В 2020 году Интернет-торговля сделала решительный рывок вперед. Россияне оформили покупок в сети на 3,221 трлн рублей. "Еще год назад было трудно предположить, что розничная торговля через Интернет преодолеет планку в 3 триллиона рублей", - отметил президент АКИТ Артем Соколов. В 2019 году объем рынка равнялся 2 трлн рублей.

Основной прирост дали покупки в отечественных интернет-магазинах и маркетплейсах. Их доля выросла до 86%, что на 15% больше, чем годом ранее. На трансграничную торговлю приходится лишь 14%, она, напротив, потеряла все те же 15%. Сказалось то, что в 2020 году в поставках из-за границы были перебои, связанные с ограничениями грузоперевозок.

За год интернет-торговля в России выросла на 58,5%. Так произошло не во всех регионах. Почти половину (44%) всех денег в Интернете потратили покупатели Центрального федерального округа. Еще по 13% приходится на Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. Наименее охвачены интернет-торговлей Дальневосточный (5%) и Северо-Кавказский (2%) округа.

В 2021 году регионы станут перетягивать у "центра" долю покупок в сети, считают аналитики агентства E-Promo. На ближайшие пять лет они прогнозируют интернет-торговле умеренный, уже не взрывной рост. К 2025 году объем этого рынка составит 7,5 трлн рублей, говорится в исследовании агентства. Ежегодный рост при этом прогнозируется в размере 22,8%.

Для интернет-торговли 2020 год стал годом аномального изменения потребительского поведения. Повысилось доверие потребителей к онлайн-покупкам, в том числе к скоропортящимся продуктам, которые раньше люди предпочитали брать только с полок магазинов. Покупатели стали старше и платежеспособнее, что позволяет продавцам пересмотреть ассортимент, ориентироваться на более высокую ценовую категорию. Среди ярких трендов - выход в интернет-торговлю новых отраслей: фарма, авто и ювелирные изделия. На повышение лояльности покупателей оказала влияние маркировка целого ряда товаров, так как она позволяет проверить подлинность изделия. Покупатели стали больше приобретать товаров российского производства. Их продажи увеличились на 189% в количественном выражении, сообщает Wildberries. Самыми популярными стали одежда и обувь, товары для красоты и здоровья, продукты питания, книги и товары для дома.

Сегодня интернет-торговля уже не делится на два лагеря, в одном из которых крупные игроки рынка, реализующие свою продукцию через маркетплейсы или собственные Интернет-магазины, а в другом маленькие компании, предприниматели и самозанятые, для которых основным каналом сбыта являются социальные сети. "Малыши" теперь занимают все больше места в крупнейших маркетплейсах как отечественных, так и мировых. За год (февраль к февралю) количество представителей малого и среднего бизнеса на Wildberries выросло в пять раз. "Число самозанятых на Wildberries превысило отметку в 10 тысяч, а их продажи выросли до 168,3 млн рублей", - сообщил директор по развитию маркетплейса Вячеслав Иващенко.