На интенсиве по продажам Synergy Sales Boot Camp научат самым актуальным подходам к продажам

27 марта в Москве пройдет масштабное событие для предпринимателей, руководителей компаний и продавцов - интенсив по продажам Synergy Sales Boot Camp, на котором участники мероприятия узнают самые актуальные подходы к продажам, станут трендсеттерами в e-commerce, разработают стратегию автоматизации и повысят свои продажи, используя эффективные digital-инструменты и психологические триггеры.

Как сформировать стратегию повышения продаж? Что нужно, чтобы овладеть техникой для закрытия сделки со сложными клиентами? Как научить чат-ботов продавать ваши товары и услуги? Как освоить принципы холодных продаж? На все эти и другие вопросы найдутся ответы на интенсиве по продажам, организатором которого выступает Школа Бизнеса "Синергия". Мероприятие включит в себя внедрение в работу самых актуальных трендов digital-продаж и овладение навыка кросс-продаж. Перед аудиторией интенсива выступят ведущие эксперты российских и международных компаний, которые поделятся кейсами в сфере продаж. Хедлайнер мероприятия - американский писатель, бизнес-тренер, автор книги "Достижение Максимума" Брайан Трейси.

"Новые потребности потребителей в сфере продаж постоянно возникают в зависимости от того, как появляются новые инструменты коммуникации. Очень важно общаться с клиентом там, где ему удобно. Не нужно заставлять его пользоваться тем, чем он пользоваться не желает. Если клиент хочет посмотреть ваш продукт - расскажите ему о нём, но не просто так, а на примере возможностей, которые появятся у клиента благодаря использованию этого продукта. Эти новые потребности и есть то необходимое, что приводит к продажам. То есть необходимо всегда видеть возможности в проблемах, которые, как вам кажется, появляются", - отметил эксперт по лидогенерации из мессенджеров Сергей Гераськов накануне форума.

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