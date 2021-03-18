На интенсиве по продажам Synergy Sales Boot Camp научат самым актуальным подходам к продажам

Новости

Обстоятельства жесткой посадки самолета во Внуково проверят следователи 20:03
В Москве введен план "Перехват" после похищения ребенка 19:57
В Германии трое скончались после прививки AstraZeneca 19:54
Путин предложил Байдену провести дискуссию онлайн 19:49
Фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет в Крыму в сентябре 19:31
Прокуроры выявили почти 150 тысяч нарушений в работе приставов 19:27
"Локомотив" вышел на третье место после победы над "Уфой" 19:26
Во Внуково у самолета сломалось шасси 19:24
Премьер-министр Михаил Мишустин на следующей неделе посетит Грецию 19:22
YouTube разблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым" 19:16
Путин на концерте задал вопрос о любви к России 19:15
МИД назвал агрессивными выпады журналистов ФРГ в адрес российских коллег 19:05
В работе мессенджера Telegram произошел сбой 18:49
Путин приехал на концерт в Лужниках 18:43
СК предложил госзащиту бывшей пленнице "скопинского маньяка" 18:39
Путин поставил цель для Крыма: триллион инвестиций за четыре года 18:38
У москвички отобрали машину из-за накопленных штрафов 18:32
СК: Каратель Латышского легиона СС причастен к убийствам в Жестяной Горке 18:31
Захарова: Россия много услышала от "коллективного Запада" за последние годы 18:28
На Украине назвали две причины возможного краха страны 18:25
Агентство Fitch повысило прогноз по росту экономики России 18:15
Правительство Болгарии обвинили в использовании страха как рычага управления 18:00
В столице Киргизии отменили празднование Нооруза 18:00
Путин оценил крымские стройки 17:48
Россияне отметили вклад Путина, Примакова и Шойгу в сохранение наследия СССР 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
18.03.2021 18:55
Рубрика: Экономика

На интенсиве по продажам Synergy Sales Boot Camp научат самым актуальным подходам к продажам

27 марта в Москве пройдет масштабное событие для предпринимателей, руководителей компаний и продавцов - интенсив по продажам Synergy Sales Boot Camp, на котором участники мероприятия узнают самые актуальные подходы к продажам, станут трендсеттерами в e-commerce, разработают стратегию автоматизации и повысят свои продажи, используя эффективные digital-инструменты и психологические триггеры.

В Москве пройдет Synergy Sales Boot Camp

Как сформировать стратегию повышения продаж? Что нужно, чтобы овладеть техникой для закрытия сделки со сложными клиентами? Как научить чат-ботов продавать ваши товары и услуги? Как освоить принципы холодных продаж? На все эти и другие вопросы найдутся ответы на интенсиве по продажам, организатором которого выступает Школа Бизнеса "Синергия". Мероприятие включит в себя внедрение в работу самых актуальных трендов digital-продаж и овладение навыка кросс-продаж. Перед аудиторией интенсива выступят ведущие эксперты российских и международных компаний, которые поделятся кейсами в сфере продаж. Хедлайнер мероприятия - американский писатель, бизнес-тренер, автор книги "Достижение Максимума" Брайан Трейси.

"Новые потребности потребителей в сфере продаж постоянно возникают в зависимости от того, как появляются новые инструменты коммуникации. Очень важно общаться с клиентом там, где ему удобно. Не нужно заставлять его пользоваться тем, чем он пользоваться не желает. Если клиент хочет посмотреть ваш продукт - расскажите ему о нём, но не просто так, а на примере возможностей, которые появятся у клиента благодаря использованию этого продукта. Эти новые потребности и есть то необходимое, что приводит к продажам. То есть необходимо всегда видеть возможности в проблемах, которые, как вам кажется, появляются", - отметил эксперт по лидогенерации из мессенджеров Сергей Гераськов накануне форума.

Подробнее - на сайте.

Экономика

Главное сегодня

Путин без иронии и шуток пожелал Байдену здоровья
Ростуризм: За полдня россияне купили туры с кешбэком на 100 млн рублей
Путин поставил цель для Крыма: триллион инвестиций за четыре года
Захарова: Россия много услышала от "коллективного Запада" за последние годы
Косачев: За отзывом посла из США может последовать лишь разрыв дипотношений
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы