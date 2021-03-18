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18.03.2021 18:25
Рубрика: В мире

На Украине назвали две причины возможного краха страны

Текст: Марина Алешина

Украина обречена - с таким заявлением выступил украинский бизнесмен, входивший в 2020 году в топ-30 самых богатых жителей республики, Евгений Черняк. В своей статье для издания "Главред" он озвучил две причины, по которым так считает.

Фото: vesti.ru
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Первая - запредельно высокие налоги для украинских предпринимателей. По мнению Черняка, примерно 80 процентов бизнесменов скоро начнут выводить активы за рубеж, чтобы не платить налоги дома. "Все ребята, чьи ленты Facebook забиты фото с эмиратских пляжей, ...заняты оформлением документов для налогового резиденства", - саркастически заметил он.

Ну, а вторая беда, соответственно, низкие зарплаты и удручающая ситуация на рынке труда. Черняк на сомневается, что на фоне пандемии все станет еще хуже. И как только границы откроются, высококвалифицированные специалисты поспешат эмигрировать, поскольку на родине рассчитывать на зарплаты европейского уровня, да еще и привязанные к евро, не приходится. Тем более, что сбывать продукцию, которая производится в стране, приходится по среднеукраинским ценам. "Математика никак не складывается", - вывел Черняк формулу национальной катастрофы. Его собственное состояние оценивают почти в 300 миллионов евро.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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