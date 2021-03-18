Находящийся в розыске мужчина задержан возле резиденции вице-президента США

Правоохранительные органы США задержали объявленного в розыск мужчину около здания Военно-морской обсерватории, которое служит резиденцией для вице-президентов страны. Инцидент произошел в среду в Вашингтоне.

По данным телеканала CNBC, ссылающегося на полицию, 31-летний Пол Мюррей из города Сан-Антонио (штат Техас), был задержан сотрудниками Секретной службы. В его автомобиле, припаркованном в гараже недалеко от места происшествия, были обнаружены винтовка и боеприпасы, пишет ТАСС. Мюррею предъявлены обвинения в ношении оружия, хранении незарегистрированных боеприпасов и магазина большой емкости.

Телеканал уточняет, что вице-президент США Камала Харрис пока в резиденции не проживает. В здании сейчас проводятся ремонтные работы.