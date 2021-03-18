Названа важная настройка, которую обязательно нужно сделать в WhatsApp

В скором времени WhatsApp выпустит значительно обновленное приложение, которое исправит одну из наиболее серьезных проблем безопасности. Однако сейчас, пока апдейт еще не вышел, нужно изменить настройки мессенджера, пишет специалист по кибербезопасности Зак Доффман к материале на сайте Forbes.

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Доффман цитирует заявление Павла Дурова, который утверждал, что разрекламированное администрацией WhatsApp сквозное шифрование на самом деле не обеспечивает безопасность коммуникаций.

"Сквозное шифрование не может защитить информацию на самом устройстве. Взломайте девайс физически или с помощью вируса - и вы получите доступ к сообщениям", - пишет он.

Также, по словам Доффмана, резервные копии переписки, хранящиеся в облаке, не защищены от взлома и дальнейшего прочтения. Обновление WhatsApp позволит защищать резервные копии паролем, однако сейчас эта функция недоступна. Поэтому эксперт предлагает временно отключить резервное копирование чатов в облачное хранилище (будь то iCloud или Google Drive) и включить его, когда выйдет долгожданное обновление - не забыв установить пароль.

Отключить резервное копирование переписки в облако в приложении для iOS можно в разделе "Настройки - Чаты - Резервная копия - Автоматически". В открывшемся меню нужно выбрать параметр "Выключено".

На Android необходимо открыть в настройках раздел "Чаты - Резервное копирование чатов - Создать резервную копию в Google Drive" и отключить его.