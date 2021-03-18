У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Названа важная настройка, которую обязательно нужно сделать в WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
18.03.2021,  
18:29
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В скором времени WhatsApp выпустит значительно обновленное приложение, которое исправит одну из наиболее серьезных проблем безопасности. Однако сейчас, пока апдейт еще не вышел, нужно изменить настройки мессенджера, пишет специалист по кибербезопасности Зак Доффман к материале на сайте Forbes.

Фото: istock

Доффман цитирует заявление Павла Дурова, который утверждал, что разрекламированное администрацией WhatsApp сквозное шифрование на самом деле не обеспечивает безопасность коммуникаций.

"Сквозное шифрование не может защитить информацию на самом устройстве. Взломайте девайс физически или с помощью вируса - и вы получите доступ к сообщениям", - пишет он.

Также, по словам Доффмана, резервные копии переписки, хранящиеся в облаке, не защищены от взлома и дальнейшего прочтения. Обновление WhatsApp позволит защищать резервные копии паролем, однако сейчас эта функция недоступна. Поэтому эксперт предлагает временно отключить резервное копирование чатов в облачное хранилище (будь то iCloud или Google Drive) и включить его, когда выйдет долгожданное обновление - не забыв установить пароль.

Отключить резервное копирование переписки в облако в приложении для iOS можно в разделе "Настройки - Чаты - Резервная копия - Автоматически". В открывшемся меню нужно выбрать параметр "Выключено".

Как ускорить любой смартфон на Android. Есть один способ

На Android необходимо открыть в настройках раздел "Чаты - Резервное копирование чатов - Создать резервную копию в Google Drive" и отключить его.

смартфоны
Фото: Скриншот игры Horizon Zero Dawn
Horizon Zero Dawn и еще 9 игр бесплатно раздадут для PlayStation 14:53
Samsung готовит лучший в мире смартфон. Характеристики и цена 15.03.2021
Названы данные, которые нужно удалить из памяти смартфона 12.03.2021
безопасность
Фото: iStock
TikTok включит персонализированную рекламу для всех пользователей 14:50
Названы восемь приложений, которые нужно удалить со смартфона 11.03.2021
Удалите это. Пять типов сообщений, которые нельзя хранить в телефоне 04.03.2021
WhatsApp
Фото: apple.com
Стало известно, когда Apple презентует новые iPad 13:26
WhatsApp скоро отключится на старых смартфонах. Список моделей 09.03.2021
Свершилось. В WhatsApp для компьютеров заработали звонки 04.03.2021