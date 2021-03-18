Объявлена программа Всероссийской Недели детской книги

Главным весенним событием в мире отечественной литературы вот уже почти 80 лет остается Неделя детской книги, которая в этом году пройдет с 20 по 28 марта. Организатор - Российская государственная детская библиотека - объединила более 2600 библиотек со всей страны, так что праздник книги получится по-настоящему всероссийским и почти таким, как его задумал в 1943 году Лев Кассиль, то есть настоящими книжкиными именинами.

"К нам присоединились более 2600 библиотек со всей страны. Такого очень давно не было. Конечно, во многих регионах еще действуют ограничения, связанные с пандемией, поэтому каждый сам выберет удобный: где-то пройдут реальные встречи, а где-то только онлайн", - рассказывает директор РГДБ Мария Веденяпина.

В программе, подготовленной главной детской библиотекой страны, более 100 встреч с писателями, презентаций новых книг, мастер-классов, лекций, дискуссий, показов спектаклей, новых мультфильмов и даже научных-шоу. Все это книжное и околокнижное великолепие будет доступно не только тем, кто успеет зарегистрироваться и придет непосредственно в библиотеку, но и читателям по всей стране благодаря онлайн-трансляциям на сайте #ЧитайФест.

"Онлайн расширяет границы и отменяет расстояния. Мы постарались представить все многообразие современной детской литературы, пригласив писателей со всей страны", - отмечает еще одну особенность Недели детской книги-2021 Мария Веденяпина.

И действительно, в программе много новых имен талантливых писателей из регионов: Елена Габова (Сыктывкар), Зули Стадник (Тобольск), Александра Калинина (Ярославль), Камиль Зиганшин (Уфа), Евгения Басова (Красноярск), Анна Русс (Казань), Ирина Цхай (Барнаул)… Все они лауреаты или финалисты литературных премий за произведения для детей "Большая сказка" им. Э. Н. Успенского, конкурса им. К. И. Чуковского, премии "Новая детская книга" и премии им. С. Я. Маршака.

Фото: Пресс-служба РГДБ

Ну и какой же праздник детской книги без любимых авторов Анастасии Орловой, Юлии Кузнецовой, Сергея Махотина, Юрия Нечипоренко, Андрея Усачева, Анастасии Строкиной, Аси Петровой, актеров театральной студии "Мастерская Брусникина", мастеров сторителлинга, популяризаторов науки, повелителей красок и книжных иллюстраций.

Как отметила директор РГДБ, детская литература переживает сегодня свой новый "золотой век", и надо ее лишь немного поддержать, чтобы у наших детей было еще больше хороших книг.

Прямая речь

Андрей Усачев, поэт, писатель, драматург и руководитель Недели детской книги в РГДБ:

- В прошлом году Неделя детской книги практически совпала с началом локдауна. Были отменены все встречи с писателями и художниками, к которым готовились задолго. Это было очень досадно, потому что этот праздник книги - главное время, когда писатели ездят по разным городам, библиотекам, домам культуры, детским домам и встречаются с читателями. В этот раз, пусть и с 50-процентной заполняемостью, но живые встречи обязательно будут. И конечно же будут ставшие привычными онлайн-трансляции. Хотя многие мои коллеги недолюбливают онлайн, и я понимаю почему - например, читать вместе с детьми стихи или петь песни онлайн практически невозможно - но такие форматы просто необходимы для маленьких городов и сельских библиотек, куда писателю очень непросто добраться.

О чем я буду рассказывать? О новой книге "Русский музей для детей", в которой пять поэтов написали стихи к самым известным картинам. Специально из Санкт-Петербурга приедут Сергей Махотин и Анна Игнатова, а из Арзамаса - Галина Дядина. Книга, выпущенная магаданским издательством "Охотник", снабжена QR-кодами, так что читатели смогут не только посмотреть знаменитые картины и прочесть стихи, но и послушать их в исполнении авторов. Благодаря новым технологиям детская книга становится настоящим чудом.

Фото: Пресс-служба РГДБ

Гид по самым интересным событиям Недели детской книги в Российской государственной детской библиотеке

20 марта

13. 00 Встреча с писателем Еленой Габовой (Республика Коми, Сыктывкар).

Елена Габова - автор книг для детей и подростков "Двойка по поведению", "Отпусти меня" и других, переводчик, Народный писатель Республики Коми.

21 марта

14.00 "Кошмар в сарае у бабы Вали" ("Аквилегия - М").

Валентина Дегтева, российский писатель, поэт, художник, драматург, педагог, представит свою книгу "Кошмар в сарае у бабы Вали".

16.00 Встреча с писателем Камилем Зиганшиным (Башкортостан, Уфа).

Камиль Зиганшин - писатель, путешественник, автор книг о путешествиях и повестей для детей и подростков "Щедрый Буге", "Возвращение росомахи" и других.

23 марта

11.00 Обзор детских новинок издательства "Городец".

Вы узнаете о двух новых импринтах издательства - "Ласка Пресс" и "НордБук".

"Ласка Пресс" - это лучшие европейские, в первую очередь, итальянские иллюстрированные издания, балансирующие на грани литературы и искусства, отобранные лично редактором серии Михаилом Визелем на Болонской ярмарке детской литературы. "НордБук" - серия книг писателей скандинавских стран. Куратор серии Елена Дорофеева расскажет о новых оригинальных книгах исландских и датских авторов.

24 марта

16.00 Эвелин Кроне "О чем он вообще думает?" ("Самокат").

Мозг подростка развивается уникальным образом и предоставляет своему хозяину грандиозные возможности для саморазвития и поиска идентичности. Именно подростки, давая волю своим творческим порывам, создают новые субкультуры и музыкальные стили, чутко улавливают новые идеи и стимулируют инновации. Бестселлер нидерландского учёного Эвелин Кроне развенчивает бесконечные мифы о тинейджерах и возвращает нам веру в подростковый возраст как важнейший жизненный этап.

17.00 Встреча с английской писательницей Холли Вебб ("Эксмодетсво).

Её книгами зачитываются сотни тысяч детей по всей России. Истории от Холли Вебб всегда позитивные и жизнеутверждающие. На встрече она расскажет о своем творчестве, поделится планами на будущее и ответит на вопросы читателей.

25 марта

13.00 Путешествие по вселенной классических сказок с художницей Галей Зинько ("Вилли Винки").

Хотите узнать больше о работе художника? Секреты, зашифрованные послания и таинственный процесс создания самых удивительных книжных миров - об этом и многом другом расскажет художник Галя Зинько.

14.00 "1000 лиц энергии" ("Розовый жираф").

"1000 лиц энергии" - совместный проект Политехнического музея и издательства "Розовый жираф", первая книга в серии "Научные идеи вокруг нас". Книгу представят автор Роман Фишман и научный редактор Дмитрий Мамонтов.

16.00 Альтернативная сказочная реальность Себастьяна Мешенмозера ("Стрекоза").

Себастьян Мешенмозер - один из самых известных современных художников и детских писателей в Германии. Его книги переведены на 15 языков и пользуются большим успехом во всем мире. Больше всего Себастьян любит рисовать животных, которых считает весьма загадочными существ.

26 марта

14.00 Сказки XXI века: новый формат традиционных ценностей. Диалоги с автором познавательных сказок - Наталией Немцовой ("Малыш").

Приглашаем вас в удивительное путешествие по миру сказок Наталии Немцовой - кандидата наук, сценариста и популярного автора книг спектаклей для детей! Ее истории окутают вас теплотой и уютом, познакомят с окружающим миром, поделятся необычными секретами животных и растений.

20.00 Создание фэнтезийных миров. Откуда они появляются и какие послания несут с собой? Встреча с Александрой Калининой ("Стрекоза").

Александра Калинина, автор книг "Хранители тайны миров", "Дракоты и Золотой глаз" и других, расскажет о необычных мирах и как они рождаются. На встрече вы узнаете, откуда берутся самые неожиданные герои, как избегать вторичности, настраиваться на работу над книгой и забывать о границах.

Фото: Пресс-служба РГДБ

27 марта

14. 00 Большая литературная прогулка по музеям и галереям вместе с Андреем Усачевым, Александром Пинегиным, Галиной Дядиной, Анной Игнатовой, Сергеем Махотиным и другими.

Сюрприз от детского писателя и поэта Андрея Усачева - увлекательная встреча с любимыми авторами, нескучная беседа об искусстве для всей семьи. Читаем, любуемся красотой произведений искусства, заряжаемся отличным настроением!

14.00 Презентация книги "Триллеры. Что скрыто в темноте" ("Эксмо").

Эдуард Веркин - российский детский писатель, фантаст, член Союза писателей России. Лауреат многих литературных премий, автор более 20 романов, среди которых "Остров Сахалин", "Звездолет с перебитым крылом", "Мертвец", представит свою новую серию "Триллеры. Что скрыто в темноте".

18.00 Презентация книги "Соня-9". Встреча с автором - писателем и школьным учителем Алексеем Олейниковым. Презентация клипа "Колобок" группы Fire Granny ("Белая ворона").

"Соня-9" - продолжение одной из самых популярных подростковых книг 2019 года "Соня из 7 буээ". Встречу ведет Валерия Мартьянова (журналист, блогер).

Фото: Пресс-служба РГДБ

28 марта

12.00 Презентация книги "Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года" ("Бослен").

Писатель и переводчик Михаил Визель представит книгу "Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года" и расскажет о том, как проходила знаменитая Болдинская осень.

14.00 Встреча с писателем Алей Хайтлиной (Кудряшевой) (Санкт-Петербург, Германия).

Аля Хайтлина - поэтесса, филолог, автор трех поэтических сборников, последний из которых ("Нестрашные коты") вышел в 2020 году и включил в себя стихи для детей. В цикле встреч с писателями из разных регионов России, беседуем о детской литературе, знакомимся с новинками и узнаем, какую роль в творчестве играет Малая Родина.