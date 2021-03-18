Обстоятельства жесткой посадки самолета во Внуково проверят следователи

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК проводят доследственную проверку по факту жесткой посадки воздушного судна иностранной авиакомпании в аэропорту Внуково.

Как пояснила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Елена Марковская, в 16:23 самолет иностранной авиакомпании, выполняющий технический рейс, совершил жесткую посадку, в результате которой произошло "заклинивание и надлом шасси с деформацией левого крыла".

Находившиеся на борту 5 членов экипажа не пострадали. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.