Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Последними путевки в следующий раунд турнира заработали "Бавария" и "Челси".

В следующей стадии турнира сыграют: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (все - Англия), "Бавария", "Боруссия" из Дортмунда (обе - Германия), "Реал" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "Порту" (Португалия). Вылетели из Лиги чемпионов в первом раунде плей-офф "Лацио", "Ювентус", "Аталанта" (все - Италия), "Атлетико", "Барселона", "Севилья" (все - Испания), и немецкие "Лейпциг" с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в пятницу. Начало - в 14.00 по московскому времени.