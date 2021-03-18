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18.03.2021 23:45
Рубрика: Экономика

Падающая нефть сдержит рост цен на автомобильное топливо в России

Текст: Сергей Тихонов
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель. Североамериканский сорт WTI подешевел до 58,7 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. При этом падение котировок барреля снизит напряженность на отечественном топливном рынке, где с начала года фиксировался рост цен.
Фото: Денис Дмитриев/ТАСС Фото: Денис Дмитриев/ТАСС
Фото: Денис Дмитриев/ТАСС

Снижение стоимости эталонных марок нефти, в первую очередь, вызвано увеличением числа случаев заражения COVID-19 в мире, ужесточением карантинных ограничений в некоторых странах, а также временным запретом на применение вакцины AstraZeneca от коронавируса в ряде стран Европы.

Почему нефтяные компании опять просят льготы

Также на падение котировок оказала влияние статистика из США о росте запасов нефти за неделю на 2,4 млн баррелей. Но этот фактор скорее добавил масла в информационный пожар, связанный с не до конца побежденной пандемией, поскольку ранее - неделю и две недели назад - нефтяной рынок не отреагировал на рост запасов в США на 13,8 и 21,6 млн баррелей соответственно. Стоит отметить, что эти рекорды по наполнению американские нефтехранилища ставят на фоне проблем с доставкой сырья на перерабатывающие заводы, которые начались после морозов и снежных буранов в Техасе - основном добывающем регионе США - и не решены до сих пор.

Куда большее влияние на падение котировок барреля оказывает укрепление американского доллара и переориентация биржевых игроков государственные облигации, в ущерб сырьевым бумагам.

Для России снижение нефтяных котировок означает, что вслед за ними вниз пойдут цены на нефтепродукты в Европе. То есть будет уменьшаться выгода экспорта нефти и нефтепродуктов перед поставками их на внутренний рынок. Уже с 15 марта, когда только цены на нефть стали снижаться, разница между экспортной ценой и стоимостью на российской бирже (экспортный нетбэк) тонны бензина АИ-92 сократилась с 10,5 до 7 тыс. рублей. Теперь можно ожидать снижения оптовых цен на топливо внутри страны и уменьшения напряженности на рынке.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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