Падающая нефть сдержит рост цен на автомобильное топливо в России

Снижение стоимости эталонных марок нефти, в первую очередь, вызвано увеличением числа случаев заражения COVID-19 в мире, ужесточением карантинных ограничений в некоторых странах, а также временным запретом на применение вакцины AstraZeneca от коронавируса в ряде стран Европы.

Также на падение котировок оказала влияние статистика из США о росте запасов нефти за неделю на 2,4 млн баррелей. Но этот фактор скорее добавил масла в информационный пожар, связанный с не до конца побежденной пандемией, поскольку ранее - неделю и две недели назад - нефтяной рынок не отреагировал на рост запасов в США на 13,8 и 21,6 млн баррелей соответственно. Стоит отметить, что эти рекорды по наполнению американские нефтехранилища ставят на фоне проблем с доставкой сырья на перерабатывающие заводы, которые начались после морозов и снежных буранов в Техасе - основном добывающем регионе США - и не решены до сих пор.

Куда большее влияние на падение котировок барреля оказывает укрепление американского доллара и переориентация биржевых игроков государственные облигации, в ущерб сырьевым бумагам.

Для России снижение нефтяных котировок означает, что вслед за ними вниз пойдут цены на нефтепродукты в Европе. То есть будет уменьшаться выгода экспорта нефти и нефтепродуктов перед поставками их на внутренний рынок. Уже с 15 марта, когда только цены на нефть стали снижаться, разница между экспортной ценой и стоимостью на российской бирже (экспортный нетбэк) тонны бензина АИ-92 сократилась с 10,5 до 7 тыс. рублей. Теперь можно ожидать снижения оптовых цен на топливо внутри страны и уменьшения напряженности на рынке.