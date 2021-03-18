Панарин и Бучневич набрали шесть очков в матче против "Филадельфии"

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" забросили девять шайб в ворота "Филадельфии" за два периода.

Накануне матча стало известно, что несколько помещенных на карантин игроков "Рейнджерс", включая российского форварда Павла Бучневича, примут участие в этом матче. Но все же без потерь не обошлось - из-за протокола COVID-19 игру пропустил весь тренерский штаб клуба из Нью-Йорка во главе с Дэвидом Куинном. На замену срочно были вызваны специалисты из фарм-клуба.

В первом периоде счет в матче открыл Брендан Лемье. Артемий Панарин сделал счет 2:0.

Второй период превратился для "летчиков" в кошмар. В самом начале второй 20-минутки Павел Бучневич забросил две шайбы. Чуть позже он отдал голевую передачу на Джейкоба Троубу.

После этого пришло время Мики Зибанежада. Он оформил хет-трик, а всего во втором периоде набрал шесть очков, повторив рекорд лиги.

Поставил точку в матче Филип Хитил на последней минуте периода.

Больше в матче голов не было - 9:0. На счету Бучневича 4 очка, Панарин набрал два очка.

Российский голкипер Александр Георгиев отразил все 27 бросков по своим воротам.