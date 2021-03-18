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18.03.2021 04:24
Рубрика: В мире

Перу введет жесткий карантин на время пасхальной недели

Фото: AP Photo/Martin Mejia Фото: AP Photo/Martin Mejia
Фото: AP Photo/Martin Mejia

В Перу объявили о введении жестких ограничений на время пасхальной недели. Данная мера принимается властями с целью предотвратить распространение коронавируса, пояснила глава совета министров страны Виолета Бермудес.

Фото: Pawel Supernak/EPA
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"Мы хотим избежать массового заражения, которое произошло у нас во время празднования Нового года. Ограничения будут действовать в период с первого по четвертое апреля", - цитирует премьер-министра РИА Новости.

Она уточнила, что в это время жители не смогут свободно передвигаться. За продуктами в магазин или за лекарствами в аптеку сможет выйти только один из членов семьи. Также будет действовать запрет на авиаперелеты и на движение междугородних автобусов.

По последним данным, в Перу зарегистрировано 1 427 064 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 1 338 478 человек, скончались 49 330 пациентов.

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