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18.03.2021 00:06
Рубрика: Спорт

Оставил четкий след

Победа Большунова в скиатлоне - лучший момент ЧМ в Германии
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 57(8408)
Победа российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне признана лучшим моментом чемпионата мира-2021, который прошел в немецком Оберстдорфе с 24 февраля по 7 марта.

Голосование проходило в "Твиттере" Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Большунов получил поддержку 33 процентов болельщиков, принимавших участие в опросе. На втором месте оказался "бронзовый" забег женской сборной Финляндии в эстафете (23 процента). Всего FIS представила восемь роликов с наиболее яркими моментами соревнований. Интересно, но за норвежку Терезу Йохауг, которая выиграла в Оберстдорфе четыре "золота", в том числе три в индивидуальных гонках, голосовали не очень активно (всего 7 процентов).

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Итак, в чем же был смак того скиатлона Большунова. Александр стал победителем гонки на 30 км (15 классическим стилем и 15 км свободным) в жесткой конкуренции с принципиальными соперниками. На второй половине дистанции Большунов в одиночку сражался за медали сразу с пятью норвежскими лыжниками. Весь мир облетели кадры, как Большунов возглавляет этот пелотон. На последнем круге в отрыв ушли уже только трое: Большунов, Ханс Кристер Холунд и Симен Хегстад Крюгер. Но финишный рывок россиянина никто уже поддержать не смог.

Большунов, кстати, стал единственным лыжником не из сборной Норвегии на ЧМ-2021, которому удалось завоевать личные медали. Помимо "золота" в скиатлоне, в копилке Александра - "серебро" в марафоне на 50 км. А также "серебро" в эстафете 4х10 км и "бронза" в командном спринте.

Напомним, что на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине Большунову вручили "Большой хрустальный глобус" за победу в кубковой серии. Но сезон для Александра еще не закончен. Он выступит на чемпионате России, который пройдет с 27 марта по 4 апреля в Тюмени. Там, учитывая различные комментарии самого спортсмена и тренеров сборной, Большунов может пробежать от трех гонок до шести, закрыв всю соревновательную программу.

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