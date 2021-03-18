Почему по-разному трактуются итоги советско-польской войны, завершившейся 100 лет назад

18 марта 1921 года в Доме Черноголовых в Риге был подписан мирный договор, завершивший напряженную войну советской власти с возрожденным в 1918 г. польским государством. И век спустя вокруг причин и итогов этой войны ведутся активные споры, основные "болевые точки" которых мы постараемся представить ниже.

Цели Антанты

После Октябрьской революции военные действия на Восточном фронте Первой мировой войны были приостановлены, большевики приступили к сепаратным переговорам с противником, а уже в декабре 1917 г. США запустили процесс формирования послевоенного мира: группа полковника Э. Хауза приступила к подготовке программы на будущей мирной конференции. В составе Польши американцы собирались оставить "территорию с неоспоримо польским населением", со "свободным и надежным доступом к морю"1. "Намерения тех, кто составляли Версальский договор, заключались в том, чтобы создать из Польши здоровый, жизнеспособный, мощный организм, который мог бы стать необходимой преградой между русским большевизмом - на все время его существования - и всей остальной Европой"2, - вспоминал Уинстон Черчилль.

Выделение Польши из состава Российской империи стало прецедентом: что "признано правильным для поляков, придется признать правильным и для финнов, литовцев, латышей, а может быть, и для украинцев"3.

Юзеф Пилсудский. 1921 г.

Цели Пилсудского

Согласно военной терминологии, советско-польская война по своему характеру была ограниченной и неизбежным следствием тотальной Первой мировой войны4, которую завершил Версальский договор от 28 июня 1919 г. Ни в Версальском, ни в Сен-Жерменском договорах граница Польши на востоке не была определена. Лишь 8 декабря 1919 г. в постановлении Верховного совета Антанты о разделительной линии по этническому принципу была обозначена "линия Керзона"; при этом главы правительств Франции и Англии заявили, что земли Украины и Белоруссии они видят только в составе России5.

Воспользовавшись этой неопределенностью, глава польского государства Ю. Пилсудский уже начале 1919 г. развернул наступление на Вильно. В январе - феврале 1919 г. Польская Республика была признана де-юре и польская делегация на Парижской мирной конференции заявила территориальные претензии на территории в границах до 1772 г.6 Зимой 1919 г. польские военные части вошли на территорию белорусских земель и 8 августа заняли Минск. К концу 1919 г. в результате польско-украинской войны и поражения украинских республик ЗУНР (в июле) и УНР (в декабре) Польша максимально реализовала территориальную программу на украинском направлении.

Стратегической же целью Пилсудского было оттеснение границ России как можно дальше от этнографических польских границ. При этом он рассчитывал на "свершившиеся факты"7, а его "военная партия" надеялась, в первую очередь, на Францию. Выпадение советской России из системы международных отношений нарушило международный баланс в послевоенной Европе, в лице России Франция утратила противовес Германии. Именно Польша должна была компенсировать утраченный "барьер".

К началу 1920 г. после утверждения концепции Пилсудского о сильном государстве с сильной армией Франция сделала ставку на Польшу8.

Уинстон Черчилль. 1919 г.

Тактика и стратегия

Советско-польская война началась в феврале 1919 г. как региональная9. Европе, измученной Первой мировой войной, новая была не нужна, ответственность за мир с Советской Россией союзники предоставили Польше взять на себя. Однако по мере продвижения польской армии все дальше на восток на Западе встали перед выбором: финансировать ее наступление на Москву или позволить польскому правительству заключить мир с большевиками?

Оба варианта сочли неприемлемыми. Решили положиться на естественный ход событий и, по словам Черчилля, не "предпринимать никаких действий, которые требовали бы от союзников больших жертв", но все же "оказывать материальную и моральную поддержку тем антибольшевистским силам, которые существуют" в России10.

Польское руководство рассуждало цинично: при военных удачах белых проявляло стремление к сотрудничеству с ними, при неудачах - устанавливало контакт с большевиками. Ярче всего это проявилось во время наступления А.И. Деникина на Москву (июль - октябрь 1919 г.), когда Пилсудский предпочел тайное соглашение с руководством Советской России, оставив белых без ожидаемой военной поддержки.

У большевиков была своя тактика, определявшаяся идеей "мировой революции" в международном масштабе. Из рассекреченных в 1990-е годы документов стало очевидным, что начиная с Брестского мира в марте 1918 г. большевики собирались удержаться у власти до начала пролетарской революции в Европе, прежде всего - в Германии[11]. Временами эта идея ослабевала, но в период "похода за Вислу" (июльская операция 4-23 июля 1920 г.) и переговоров в Минске об условиях заключения мира (август 1920-го) она была, что называется, на пике активности.

Взгляд польских историков

Победа в "польско-большевистской" войне в польском самосознании не подвергалась сомнению никогда, хотя последствия Рижского мира заставляют в этом усомниться. При Пилсудском у историков сложилась аксиома о противостоянии "цивилизованного" Запада (Польши) и "азиатского" Востока (России). В послевоенной ПНР доминировала концепция о "Польше на службе монополий"12.

С 1990-х гг. в Польше реанимировали историческую идею "Россия - тюрьма народов", возродился тезис о победе в войне с большевиками как спасении Европы от "варваров"13. Проводящийся с 2005 г. после прихода к власти братьев Качиньских курс на "новую историческую политику" с целью восстановления "исторической памяти" и пробуждения чувства единства нации вызвал в том числе и упреки Великобритании в предательстве "интересов польского государства" в 1920 г.14, в выходе "англосаксов" из интервенции и ведении переговоров с Советской Россией15.

В наши дни в польском восприятии войны общепризнанным является утверждение о Польше - спасительнице Европы в военном "столкновении цивилизаций". Реанимирована и старая программа Пилсудского: создание блока независимых государств вдоль восточных границ России, от Финляндии до Румынии, от Балтики до Черного моря, является путеводной звездой в современной польской внешней политике. Сто лет прошло, а мысли все те же...

Коммунисты Петрограда отправляются на Польский фронт. 1920 г.

Взгляд советских историков

Сталинская формула о "трех походах Антанты" в Гражданскую войну действовала в советской исторической науке вплоть до конца 1970-х гг. Часть "второго похода" и весь "третий" неразрывно связывали с "интервенцией панской Польши"16; стимулятором ее антисоветской политики обозначали "англо-американский империализм", роль Франции в этом процессе была затенена, как и, собственно, польские интересы и военные инициативы. А вот Рижский мирный договор следовало считать "крупнейшей победой советской внешней политики"17.

Советские авторы еще в довоенные годы достаточно подробно изучили военную историю войны с Польшей, и в этом отношении ее никак нельзя назвать неизвестной. Архивные документы, рассекреченные в последние десятилетия, позволили российским историкам выдвинуть новые современные трактовки мотивов и последствий войны, глубже оценить причины успехов и неудач Красной Армии в польской кампании, осветить малоизученные ранее проблемы, в том числе трагическую судьбу красноармейцев в польском плену и роль русских антисоветских формирований в боевых действиях на стороне поляков18.

По версии российской стороны, говорить о безоговорочной победе поляков в войне 1920 г. не стоит - боевые действия были остановлены из-за невозможности обеих сторон продолжать войну. Военные действия 1919 - 1920 гг. были важной, но только лишь первой фазой советско-польского противостояния, которое закончилось решительной победой советской стороны осенью 1939 г.

ХРОНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Февраль 1919 - поляки начинают боевые действия против Красной Армии

1919 - продвижение польских войск на восток, до линии рек Березина и Западная Двина

8 декабря 1919 - декларация Верховного совета Антанты о временной восточной границе Польши, основанной на этнографическом принципе ("линия Керзона" или "линия Антанты"). Категорический отказ Пилсудского признавать эту линию

25 апреля 1920 - наступление поляков на Украине с последующим захватом Киева, начало активной фазы боевых действий

5 июня 1920 - прорыв Красной Армией польского фронта на Украине, начало советского контрнаступления, в ходе которого в августе советские войска подошли к Варшаве и Львову

14 августа 1920 - начало контрнаступления польских войск, поражение Красной Армии в Варшавском сражении

18 октября 1920 - вступление в силу соглашения о перемирии

18 марта 1921 - подписание Рижского мирного договора

Соотношение сил

РЕЗЮМЕ





Четыре главных вопроса о советско-польской войне

1. Каковы причины войны?

Для поляков это была война за выгодную восточную границу. Польское государство во главе с Ю. Пилсудским пыталось завоевать как можно больше территорий на украинских и белорусских землях, где поляки были этническим меньшинством. Большевики также претендовали на украинские и белорусские земли как на исключительно важный объект для советизации. После захвата Киева в мотивации бойцов Красной Армии важную роль стали играть патриотические мотивы.

Позиции сторон хорошо отражают книги командующего советским Западным фронтом М.Н. Тухачевского "Поход за Вислу" и Пилсудского "Война 1920 года", изданные на русском языке под одной обложкой в 1992 г.

2. Кто ее начал?

В феврале 1919 г. поляки начали боевые действия против Красной Армии. Больше года бои носили ограниченный характер, а 25 апреля 1920 г. после подписания договора с С. Петлюрой началось масштабное наступление польской армии на Украине, в ходе которого 7 мая был взят Киев. Началась самая интенсивная фаза советско-польской войны, продлившаяся до заключения перемирия 12 октября 1920 г.

3. Чем она закончилась для Советской России?

Закончив войну с Польшей, Красная Армия получила возможность добиться окончательного успеха в Гражданской войне, что и подтвердил разгром Врангеля в ноябре 1920 г. По Рижскому миру к Польше отошли обширные западноукраинские и западнобелорусские территории, но поляки так и не смогли интегрировать эти земли в состав своего государства. Осенью 1939 г. эти земли вошли в состав Советского Союза.

4. Что о ней "помнят польские паны"?

В современной Польше, как и в 1920-1930-е гг., преобладает версия о безусловной победе в этой войне и исключительной роли Пилсудского в "спасении Европы от большевизма". Торжества в августе 2020 г. всячески прославляли "чудо на Висле" - контрнаступление польской армии, не позволившее большевикам захватить Варшаву и отбросившее части Красной Армии далеко назад. Эта версия изложена и в польских школьных учебниках, и в кино - в 2011 г. режиссер Ежи Гоффман снял двухчасовой фильм "1920. Варшавская битва" со знаменитым актером Даниэлем Ольбрыхским в роли Пилсудского.

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