Почему ряд небольших отелей может закрыться

Многие небольшие отели могут лишиться "звезд", а некоторые и вовсе закрыться из-за сложной процедуры классификации, говорят представители туриндустрии. Они предлагают оперативно внести изменения в правила классификации.

Новое положение о классификации было утверждено в ноябре прошлого года. С 1 марта этого года классификацию должны пройти те отели, у которых действия свидетельств закончились в прошлом году. Таких отелей более двух тысяч, уточняют в Российском союзе туриндустрии. Трудности вызывает балльная система оценки. Она не учитывает специфику, одинакова и для больших отелей, и для маленьких гостиниц, рассказала в беседе с "РГ" президент ассоциации "Отель Эксперт" Маргарита Немоляева.

Выполнить требования, чтобы получить необходимые баллы, маленьким отелям гораздо сложнее, чем большим. Например, в центре Москвы есть прекрасная популярная гостиница, которая имеет категорию "четыре звезды". По новым требованиям такая гостиница получит категорию "без звезд". "В одном пункте записано правило, что гостиница обязана иметь собственный ресторан. Но ресторан есть за стеной, из него могут доставить блюда в номера или в лобби-бар. Если же собственнику делать свой собственный ресторан, потребуется найти помещения под овощной, мясной, рыбный цеха, нанять штат поваров. Такую нагрузку отель не выдержит экономически и разорится", - говорит эксперт.

Для небольших отелей или гостиниц в исторических зданиях стоит ввести отдельные критерии классификации, чтобы они могли подтвердить свою категорию, считают отельеры

Обычно у отелей хорошего уровня проблем с классификацией не возникает, замечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Но чтобы решить проблему, можно ввести отдельные критерии оценки для малых гостиниц или отелей, расположенных в исторических зданиях, считают представители туриндустрии. Также стоит разрешить присваивать категории отдельным корпусам. Представители турбизнеса надеются, что удастся найти выход.