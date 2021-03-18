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18.03.2021 10:03
Рубрика: В мире

"Подводный" поезд Eurostar рискует не пережить коронавирус

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN

Очередной жертвой коронавируса сегодня может стать уникальный "подводный" поезд, известный миру как Eurostar, курсирующий между Лондоном и Амстердамом через Брюссель, а также между Лондоном и Парижем. Великобритания заявила, что не возьмет на себя инициативу по спасению Eurostar, поскольку контрольный пакет акций принадлежит Франции.

Фото: iStock
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Британский министр транспорта Грэнт Шэппс сказал депутатам парламента, что правительство "очень хочет, чтобы Eurostar выжил", однако признался, что шансов на это не слишком много, так как из-за коронавируса количество пассажиров сократилось на 95 процентов. "Правительство Джонсона заинтересовано, чтобы Eurostar выжил, но не возьмет на себя инициативу по спасению", - подтвердил министр. Этот плачевный вердикт побудил одного из депутатов, голосовавшего за Brexit, предложить, чтобы Еurostar был куплен Британией и переименован в Britstar.

Сегодня Eurostar на 55 процентов принадлежит французской государственной железнодорожной компании SNCF. Компания Eurostar до сих пор не получила никакой финансовой помощи ни от Франции, ни от Англии. Не удивительно, что по обеим сторонам Ла-Манша растет озабоченность, а выживет ли уникальный поезд, который позволяет путешествовать между Парижем и Лондоном под водой, будучи в пути чуть более двух часов.

На данный момент "выжил" только один ежедневный рейс, тогда как в доковидные времена их было 12. Персонал, обслуживающий поезда Eurostar, остался фактически не у дел. Стюард Натали сказала: "С марта прошлого года мы сделали всего пять или шесть рейсов на Eurostar. Мы не можем допустить, чтобы такая компания перестала существовать - это невозможно!"

Фото: AP Photo/Lewis Joly
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Сегодня Еurostar, похоже, дышит на ладан. Проблема этого уникального поезда состоит в том,  что его считают французской компанией в Англии и английской - во Франции, поэтому, как гласит народная пословица, у двух нянек дитя без глазу. Вопрос о ссуде от правительства Великобритании рассматривался, но в итоге повис в воздухе. Группа лондонских бизнес-лидеров просит премьер-министра Бориса Джонсона срочно оказать финансовую поддержку компании.

Brexit включил на своем "светофоре" красный свет для Eurostar, чей трафик упал в минувшем году на 85 процентов. Ужесточение правил путешествий в связи с эпидемией ковида и  Brexit стало еще одним ударом для уникального "подводного" поезда.

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