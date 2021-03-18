Правительство Болгарии обвинили в использовании страха как рычага управления

Председатель Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова обвинила власти в создании хаоса и неспособности вывести государство из глубокого экономического кризиса, усугубившегося из-за пандемии коронавируса. Свое заявление лидер ведущей оппозиционной силы в республике сделала в преддверии намеченных на 4 апреля ключевых для страны парламентских выборов.

"Они (представители правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) - прим. "РГ") не могут справиться с ситуацией, сеют панику и руководят во время кризиса через страх народа, - подчеркнула Нинова в ходе предвыборной кампании. - Спустя 11 лет правления ГЕРБ мы являемся самой бедной страной в Европе, наиболее быстро исчезающей нацией с более чем 47 процентами неграмотных детей".

На фоне резкого роста количества установленных случаев заражения коронавирусом в республике социалистка также призвала к незамедлительному началу переговоров о закупке российской и китайской вакцин.

Ранее стало известно о введении в Болгарии с понедельника уже третьего по счету полного локдауна, предусматривающего закрытие кафе, ресторанов, торговых центров, культурно-образовательных заведений. "Я никогда не руководствовался тем, всем ли мы будем нравиться или наоборот, - прокомментировал радикальное решение об очередных карантинных мерах премьер Бойко Борисов. - Здоровье людей для нас всегда на первом месте, даже если нам будет нанесен политический вред со стороны наших оппонентов". Кроме того, глава правительства обвинил граждан в несоблюдении действующих до воскресенья "по-настоящему либеральных", по его мнению, противоэпидемиологических мер.

В настоящее время число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Болгарии, население которой составляет примерно 7 миллионов человек, уже почти приблизилось к отметке в 300 тысяч.