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18.03.2021 03:47
Рубрика: Власть

Правительство попросили запретить работу по совместительству

Текст: Ольга Игнатова
Депутат Госдумы Сергей Вострецов (фракция "Единая Россия") направил обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором попросил отменить ряд законодательных актов, запретив таким образом россиянам работать по совместительству (документ есть в распоряжении "Российской газеты").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Работают сразу в нескольких местах россияне не от хорошей жизни, подчеркивает парламентарий. По его мнению, нужно увеличивать основной оклад, чтобы у работодателей не оставалось возможностей не доплатить. Депутат напоминает, что сегодня закон разрешает работать по совместительству врачам, учителям, фармацевтам, деятелям культуры. А вот, например, водитель уже не может устроится официально еще куда-нибудь, кроме основного места работы. Потому что считается, что водитель - профессия ответственная и рискованная, поэтому тем, кто "за баранкой", нужно полноценно отдыхать между сменами.

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Трудиться по совместительству человек может как у одного, так и у разных работодателей. Если работник совмещает основную работу с совместительством в одной организации, то два полноценных оклада ему не дадут. За совместительство, как правило, предлагают половину оклада. Вострецов считает, что в этой ситуации большую выгоду имеет работодатель: экономит на оплате сверхурочных работ, да и среднюю зарплату, например, по больнице всегда можно поднять, чтобы отчитаться о выполнении указов президента.

"Кроме того, при наличии массового внутреннего совместительства проблемой является трудоустройство молодых специалистов. Они годами не могут найти работу по специальности, утрачивают полученную квалификацию, пополняют ряды безработных", - отмечает депутат в своем обращении к главе правительства.

Он подчеркивает, что достойно должна оплачиваться основная работа. "Для прозрачности формирования зарплаты базовый оклад, базовая ставка зарплаты работников учреждений социальной сферы и науки (медицинских, педагогических, работников культуры) должен составлять в структуре заработной платы не менее 70-80%, а иные доплаты - 20-30%, - добавляет Вострецов.

Он предлагает признать недействующим постановление правительства от 2003 года, определяющее особенности работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры. Разработать систему оплаты труда работников перечисленных отраслей с учетом того, что базовая ставка будет составлять не менее 70-80% оклада.

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