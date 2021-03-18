Праздничный концерт в Лужниках даст старт Дням Крыма в Москве

Сегодня начались традиционные Дни Крыма в Москве. Открываются различные выставки, посвященные жизни и истории полуострова, а также ряд других мероприятий. Старт дням даст праздничный концерт в Лужниках, посвященный семилетию возвращения Крыма в состав РФ. Это произошло в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.

На сцене в Лужниках выступят известные российские исполнители. Организаторы напоминают, что зрителям необходимо соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором. В частности, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Количество занятых зрителями мест не будет превышать 50% от общего числа.

В рамках Дней Крыма в Москве также откроются туристические шале. Работающие в них сотрудники помогут москвичам подобрать гостиницу или санаторий для будущего отпуска, узнать о новых туристических маршрутах по Крыму.

Кроме того, до 31 марта на Тверском бульваре проходит фотовыставка "Крым сегодня". Посетители смогут увидеть фотографии природных, исторических и культурных достопримечательностей полуострова. А для тех, кто хочет больше узнать об истории края, с 18 марта до 18 апреля в парке "Зарядье" будет работать выставочный проект "Крым. История". На экспозиции представят более ста цифровых изображений старинных карт, планов, гравюр и фотографий, которые познакомят москвичей с историей Крыма с конца XVIII и до середины XX века.

Организаторы Дней Крыма в Москве - Департамент национальной политики и межрегиональных связей города, Комитет по туризму, Комитет общественных связей и молодежной политики и АО "Олимпийский комплекс 'Лужники