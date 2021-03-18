Премьер-министр Михаил Мишустин поручил легализовать гостевые дома

Легализовать гостевые дома для туристов планируют в правительстве. Предполагается, что это будет выгодно и туристам, и владельцам домов, и государству.

К 1 июля Ростуризм, Минэкономразвития, Минфин и Роспотребнадзор должны подготовить свои предложения по выводу гостевых домов из тени. Урегулировать их деятельность поручил премьер-министр Михаил Мишустин по итогам поездки в Республику Алтай. Это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях ИЖС, в качестве гостиниц.

Проблема назрела давно, отмечает зампред Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. Несколько лет назад, когда принимался закон об обязательной классификации средств размещения, этот вопрос уже поднимался. В курортных городах очень много таких гостевых домов, они не платят налоги, из-за чего возникает недобросовестная конкуренция с легальными гостиницами, иногда их деятельность связана с криминалом.

По некоторым оценкам, в России около 13 тысяч неофициальных гостевых домов и других средств размещения, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В год такой дом зарабатывает до 500 тысяч рублей.

"Нужно ужесточить наказание за нелегальную деятельность гостевых домов. Но нужно создать не только карательные, но и привлекательные условия, - подчеркивает Кривоносов, - чтобы владельцам стало выгодно регистрироваться, выходить из тени. Одно из наших предложений было - давать владельцам домов льготные кредиты. Если они, легализовав свою деятельность, смогут взять кредит на ремонт под 3% годовых на 15 лет, - это может быть сильным стимулом".

В Ростуризме "РГ" рассказали, что эта инициатива поддерживается большинством регионов, а также участниками туристического рынка и профильными общественными организациями. "Уверены, что легализация повысит качество и безопасность услуг для туристов, а бизнесу позволит претендовать на меры господдержки", - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм уже подготовил предложения, после согласования с профильными ведомствами они будут направлены в правительство, добавила Догузова.

Проблема с регулированием гостевых домов касается в первую очередь Крыма, Алтая и Камчатки, отмечает руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова. "На рынке считают, что вопрос с ограничениями для гостевых домов достаточно болезненный, так как эти ограничения могут привести к закрытию бизнеса, многие люди потеряют работу", - говорит она.

Чтобы простимулировать владельцев гостевых домов выйти из тени, им могут предложить льготные кредиты на развитие бизнеса

Урегулирование деятельности гостевых домов может поднять на новый уровень качество услуг в них, стандарт обслуживания клиентов, что могло бы в целом быть полезно для популяризации внутреннего туризма, говорит замгендиректора "KASKAD Недвижимость" Ольга Магилина. "Цены на аренду таких гостевых домов под влиянием этих факторов значительно подняться не должны - те собственники, которые уже сейчас предлагают хороший уровень сервиса, не имеют возможности устанавливать совсем низкие цены. Скорее всего, путешественники будут просто более осведомлены о качестве услуг, которые им будут предоставлены, как это сейчас происходит в гостиничном бизнесе".

Сейчас у гостевых домов нет никакого официального статуса, был стандарт об услугах малых средств размещения, но его упразднили в 2019 году, говорит владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский. В случае легализации такой стандарт должен появиться, считает он. Должно уделяться большое значение коммуникациям - если дом достаточно просторный, туристов много, возникает дополнительная нагрузка на инженерные сети. Для туристов же после легализации повысится прозрачность и качество услуг - владелец дома не сможет сдать ему комнату с протекающим потолком.

Сложности с регулированием гостевых домов касаются в первую очередь Крыма, Алтая и Камчатки

Эффект от легализации может быть двояким, считает руководитель департамента стратегического консалтинга RRG Айдар Галеев. С одной стороны, эти дома, гостиницы по сути, сейчас часто расположены на участках для индивидуальной жилой застройки, что нарушает Земельный кодекс. "Их легализация позволит устранить возможные претензии проверяющих органов, что сократит риски и издержки гостевых домов и теоретически должно привести к уменьшению цен. С другой стороны, некоторые гостевые дома, наоборот, выйдут из "тени" и окажутся в поле зрения проверяющих, а требованиям к гостиницам они не всегда соответствуют. В итоге может быть и обратный эффект".