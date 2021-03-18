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Рубрика: Общество

Премию Абеля присудили за компьютерные науки и дискретную математику

Текст: Алена Ларина
Ласло Ловас и Ави Вигдерсон. Фото: Rama/ wikipedia.org / EPA/Juan M. Espinosa Ласло Ловас и Ави Вигдерсон. Фото: Rama/ wikipedia.org / EPA/Juan M. Espinosa
Ласло Ловас и Ави Вигдерсон. Фото: Rama/ wikipedia.org / EPA/Juan M. Espinosa

Объявлены лауреаты Абелевской премии 2021 года: Ласло Ловас и Ави Вигдерсон получили ее за вклад в развитие информатики и дискретной математики.

Фото: iStock
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Как говорится в официальном сообщении, этим ученым принадлежит ключевая роль в развитии компьютерных алгоритмов, криптографии и оптимизации вычислений на протяжении последних десятилетий.

В семидесятых годах прошлого столетия произошел всплеск интереса к дискретной математике, которая изучает, например, логические высказывания или графы. Ученым стало понятно, что ее можно применить в компьютерных науках. С помощью теории графов выражают вычислительную сложность - количество ресурсов, необходимых алгоритму для получения результата.

Вокруг понятия вычислительной сложности строится современная криптография, так как зашифрованной считается информация, алгоритм раскодирования которой без ключа невыполним за разумное время. Графы также используют для создания искусственных нейронных сетей.

По мнению жюри Абелевской премии Норвежской академии наук и литературы, Ласло Ловас и Ави Вигдерсон добились наибольших результатов в дискретной математике. Так, вклад последнего в ускорение и оптимизацию алгоритмов больше, чем любого другого ученого. В своих работах Вигдерсон рассмотрел почти все актуальные проблемы теории сложности, став соавтором более сотни исследователей.

Премия Абеля - одна из самых престижных наград в области математики, неформально считается математическим аналогом Нобелевской премии. В денежной выражении она составляет около 700 тысячам долларов.

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